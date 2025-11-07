Desafía a Estados Unidos: China presentó el potente portaaviones Fujian cargado con catapultas electromagnéticas

La impresionante nave marca un avance para el Ejército Popular de Liberación en su planificación de contar con seis portaaviones para 2035.

El Fujian, el portaaviones chino que desafío a las superpotencias. Foto: X/@Roberto_yeager

China dio una nueva muestra de la modernización de su fuerza naval al anunciar la entrada en servicio de su tercer portaaviones. Bajo el nombre Fujian, este “monstruo marino” está equipado con tecnología de la que solo dispone también Estados Unidos, en pleno aumento de la rivalidad militar entre las mayores potencias mundiales.

El Fujian fue incorporado oficialmente a la Armada china este miércoles durante una ceremonia de entrega de bandera en la localidad de Sanya (isla meridional de Hainan) a la que asistió el presidente, Xi Jinping.

Portaaviones chino Fujian. Video: EFE

El buque toma su nombre de la provincia suroriental homónima situada frente a Taiwán, un territorio para el cual Pekín no descarta el uso de la fuerza en su plan de “reunificación”.

Cómo es el nuevo portaaviones de China que compite con EEUU

Se trata del primer portaaviones chino dotado de catapultas electromagnéticas, un sistema que emplea energía eléctrica para impulsar aeronaves desde la cubierta.

El buque fue botado en junio de 2022 en el astillero de Jiangnan (Shanghái) y realizó su primera navegación de pruebas en mayo de 2024 para verificar los sistemas de propulsión y eléctricos. En septiembre, atravesó el estrecho de Taiwán hacia el mar de China Meridional para ensayos y entrenamientos.

Se trata del primer portaaviones chino diseñado y construido íntegramente en el país, con un desplazamiento superior a las 80.000 toneladas, dado que los dos previos, el Liaoning y el Shandong, derivan de diseños soviéticos y emplean rampas de despegue en lugar de catapultas.

El Fujian es un buque con una potencia inusitada. Foto: X/@Roberto_yeager

La nave marca un avance para el Ejército Popular de Liberación (Ejército chino) en su planificación de contar con seis portaaviones para 2035, como parte de su programa de modernización.

“Era de la catapulta electromagnética”

Analistas citados por el diario Global Times señalaron que la entrada en servicio del Fujian marca el inicio de la “era de la catapulta electromagnética” en la Armada china y la transición de una defensa costera a una “defensa en alta mar”.

El experto militar Zhang Junshe afirmó que el nuevo sistema le permite a los aviones cazas embarcados despegar “con carga completa de combustible y armamento”, lo que amplía su radio de combate y su capacidad ofensiva.

Además, dijo que la eficiencia operativa también se incrementa: el Fujian podría lanzar un caza J-15T cada 90 segundos y alcanzar un máximo de entre 270 y 300 despegues y aterrizajes diarios.

El Fujian tiene capacidad para 60 aeronaves. Foto: X/@Roberto_yeager

Por su parte, el analista Song Zhongping sostuvo que el Fujian refleja una “iteración tecnológica” y un “salto generacional” al optar por la catapulta electromagnética y que, tras su incorporación, deberá afrontar un periodo de entrenamiento, integración y evaluaciones operativas.

Sin embargo, el sistema de catapulta electromagnética se vio sujeto a ciertas críticas en Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump lo calificó de “caro”, “poco fiable” y “difícil de reparar”, abogando por volver al impulsado por vapor.

La modernización naval china mantiene la atención de Washington y de países de la región en un contexto de disputas territoriales en el mar de China Meridional y de tensiones en torno a Taiwán.

Aunque EEUU mantiene la flota de portaaviones más numerosa del mundo, Pekín superó a su rival en capacidad de producción naval, según datos citados por medios estadounidenses.