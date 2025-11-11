Rusia gana territorios en la guerra: Ucrania confirma que se retira de cinco pueblos en la región de Zaporiyia

El motivo del retiro es por el avance ruso y porque desde Kiev afirman no querer incrementar las bajas de su Ejército. La guerra entre ambos países está cerca de cumplir cuatro años ininterrumpidos de ataques.

Ataques rusos en Ucrania. Foto: Reuters.

El Ejército de Ucrania confirmó este martes que se retirará de sus posiciones en cinco pueblos de la región de Zaporiyia donde Rusia ha reivindicado la toma de varias localidades en los últimos días.

A través de un comunicado castrense de Kiev se hizo saber que “la activación de las acciones de asalto del enemigo, los intentos activos de infiltración, del incremento de la exposición al fuego masivo” de sus posiciones y “la destrucción de prácticamente todos los refugios y las fortificaciones” en dichas localidades son motivo suficiente para que el Ejército ucraniano haya tomado esta determinación.

Continúa la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: REUTERS

Evitar más bajas ucranianas

El repliegue, según refiere la misma nota, tiene como objetivo evitar más bajas entre el personal militar ucraniano en la zona. Las localidades en cuestión de donde Ucrania decidió retirarse son Novouspenivske, Nove, Ojótniche, Uspénivka y Novomikolaivka.

Este avance de Rusia en Zaporiyia se suma al deterioro generalizado de las tropas ucranianas tras casi cuatro años de guerra (se estarían cumpliendo el próximo mes de febrero) y que se exacerba por los combates en las ciudades de Kúpiansk (en la región nororiental de Járkov) y Pokrovsk (en la región oriental de Donetsk).

En esos sitios, las fuerzas rusas han conseguido entrar en ambas localidades, en las que se producen enfrentamientos y algunas unidades ucranianas corren el riesgo de quedarse sin rutas de suministros o retirada si la situación sigue empeorando allí para Kiev.

La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó el pasado 24 de febrero de 2022, aunque el conflicto originalmente tuvo lugar mucho antes, en 2014, cuando el Kremlin anexionó la península de Crimea y ese hecho dio inicio al conflicto en la región oriental del Donbás, hoy una de las zonas más críticas y atacadas por Rusia, que mantiene en vilo a la zona y al mundo entero.