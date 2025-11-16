Tensión máxima con Venezuela: el portaaviones más grande de Estados Unidos entró al Caribe

La presencia del USS Gerald R. Ford en la región se da en el marco de la lucha de Washington contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.

El portaaviones USS Gerald R. Ford, el barco de guerra más grande del mundo. Foto: X/@PedroOrtega111

En medio de la creciente disputa entre Estados Unidos y Venezuela, el USS Gerald R. Ford (el portaaviones más imponente del Pentágono) ingresó a aguas del Caribe como parte de un operativo del Comando Sur. La maniobra, ordenada por Donald Trump, busca desmantelar organizaciones criminales transnacionales y frenar a grupos vinculados al narcoterrorismo con el fin de reforzar la seguridad del territorio norteamericano, según la versión norteamericana.

“A través de un firme compromiso y el uso preciso de nuestras potencias, estamos listos para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región”, afirmó el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey.

“El despliegue del equipo de ataque del USS Gerald R. Ford representa un paso crítico en reforzar nuestra solución de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la del territorio americano”, enfatizó.

El portaaviones acompañará a la Unidad Expedicionaria 22 a bordo del USS Iwo Jima, como parte de la operación militar “Southern Spear” (Lanza del sur) que está relacionada con la lucha de Washington contra el narcotráfico originado en Latinoamérica y que se presenta en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno de Donald Trump sobre Venezuela.

En las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses destruyeron en aguas del Caribe y del Pacífico oriental más de una decena de embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas, ataques en los que murieron la mayoría de sus tripulantes.

Las impresionantes características del portaaviones más grande de Estados Unidos

El USS Gerald R. Ford es el portaaviones más grande del mundo, con capacidad para 4.500 tripulantes y 70 aviones, es considerado por la Marina de Estados Unidos como la “plataforma de combate más capaz, versátil y letal del mundo”.

El Gerald R. Ford, que mide más de 335 metros de largo y funciona con energía nuclear, cuenta con un sistema pionero de catapulta de aviones para el despegue electromagnético, radares avanzados y reactores nucleares, que alimentan ininterrumpidamente los motores del navío.

Durante su periodo de pruebas, el USS Gerald Ford resistió en 2021 el impacto de tres explosiones submarinas conocidas como pruebas de choque a nivel de buque, que acreditaron su capacidad para resistir fuertes impactos y seguir operando en condiciones extremas.