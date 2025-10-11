¿Se prepara para una Tercera Guerra Mundial?: EEUU probó una ponente arma nuclear para dominar el océano

Este año, la Casa Blanca destinó más de 960 millones de dólares en gasto militar. Gran parte de ese presupuesto se gastó en decisiones estratégicas de cara a un conflicto a gran escala.

Portaaviones nuclear USS John F. Kennedy (CVN-79) de Estados Unidos. Foto: Huntington Ingalls

Los enfrentamientos armados en Medio Oriente y la disputa entre Rusia y Ucrania mantienen la atención de la comunidad internacional, por lo que diferentes países toman decisiones estratégicas de cara a un conflicto mayor que desencadene en una Tercera Guerra Mundial.

En ese sentido, Estados Unidos realizó una inversión millonaria para desarrollar un potente portaaviones nuclear que estará operativo para desplegar tropas en el océano.

Este año, la Casa Blanca destinó más de 960 millones de dólares en gasto militar. Una parte de esa suma fue utilizada para el nuevo portaaviones USS John F. Kennedy (CVN-79), que pertenece a la clase Gerald R. Ford y será utilizado por la Armada Naval.

Portaaviones nuclear USS John F. Kennedy (CVN-79) de Estados Unidos. Foto: Huntington Ingalls

Cómo es el nuevo portaaviones nuclear de Estados Unidos

Huntington Ingalls (HII) es la empresa encargada de desarrollar la nueva joya del Ejército de EEUU, que entrará en servicio en las próximas semanas para que una tripulación lleve a cabo la primera misión de prueba y patrullaje en el océano.

Es que el nuevo portaaviones nuclear USS John F. Kennedy ya fue desplazado desde el astillero Newport News hacia el río James para comenzar a operar en aguas.

Portaaviones nuclear USS John F. Kennedy (CVN-79) de Estados Unidos. Foto: Huntington Ingalls

“Con 1.092 pies de eslora y 100.000 toneladas, el CVN 79 incorpora más de 23 nuevas tecnologías, que comprenden avances dramáticos en propulsión, generación de energía, manejo de municiones y sistemas de lanzamiento de aeronaves", indica la página oficial de la Marina de EEUU.

Y añade: “En una era emergente de competencia entre grandes potencias, el CVN 79 servirá como la plataforma de combate más ágil y letal a nivel mundial, con sistemas mejorados que mejoran la interoperabilidad entre otras plataformas en el grupo de ataque de portaaviones y con las fuerzas navales de aliados y socios regionales”.