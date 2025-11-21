Se estrelló un avión militar durante una exhibición en Dubai y murió el piloto: los videos de la tragedia

Sucedió a las 14.10 (hora local) ante la mirada de cientos de personas que asistían al espectáculo aéreo. Se iniciará una investigación para determinar qué fue lo que sucedió.

Accidente aéreo en Dubai. Foto: via REUTERS

Un accidente aéreo ante la mirada de cientos de personas tuvo lugar en la ciudad de Dubai, durante una exhibición que acabó en tragedia cuando un avión de combate HAL Tejas de la Fuerza Aérea de India cayó de forma estrepitosa y se estrelló generando un gran incendio. El piloto murió en el acto, según informaron las autoridades.

El accidente se dio en medio del Dubai Air Show, ante la mirada incrédula de cientos de espectadores, que no pudieron ocultar su asombro.

El momento en el que el HAL Tejas se estrella en el Dubai Air Show. Video: X/@SputnikMundo

El accidente tuvo lugar este viernes a las 14.10 hora local al momento en el que la aeronave realizaba maniobras sobre el predio del Al Maktoum International Airport.

En un principio, varios vehículos de emergencia se acercaron hasta el lugar del siniestro, y no se sabía con certeza si el piloto había logrado eyectarse. Sin embargo, las autoridades confirmaron que permaneció en la aeronave y murió en el instante por el accidente.

El momento en el que se estrella el avión indio y se produce la explosión fatal. Foto: Captura de video.

Los testigos al evento que reúne a las principales potencias aeronáuticas del mundo manifestaron que el avión perdió el control y se precipitó dentro del propio predio del aeropuerto. Incluso las imágenes que se pudieron captar del momento confirman este hecho. De inmediato, tras el impacto, se formó una columna de fuego y humo negro.

El asombro de los presentes en el Dubai Air Show cuando se estrelló el avión. Video: X/@ActualidadRT

La Fuerza Aérea de la India confirmó la muerte del piloto mediante el siguiente comunicado: “El piloto sufrió heridas fatales en el accidente. La IAF lamenta profundamente la pérdida de vida y acompaña a la familia en este momento de dolor”.

Asimismo, confirmaron que “se constituirá una corte de investigación para determinar las causas del accidente”.

El avión de la tragedia: el HAL Tejas

El HAL Tejas es un avión de combate fabricado en la India y desarrollado por la empresa estatal Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Es un caza ligero, tiene un solo motor y busca reforzar la flota de la Fuerza Aérea de aquel país.

El avión caza HAL Tejas indio que se estrelló en el espectáculo aéreo. Foto: X/@Horizonwatchs

Cabe recordar que, en septiembre pasado, el Ministerio de Defensa indio firmó un contrato con HAL para la compra de 97 unidades del Tejas, y las entregas están previstas para el 2027.

En 2021, India ya había acordado la compra de 83 aviones, pero en esa oportunidad las entregas fueron demoradas por la falta de motores importados desde Estados Unidos.