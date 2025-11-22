Meghan Markle dio nuevos detalles de su salida de la realeza británica hace cinco años: “Me hice más fuerte”

A cinco años de su alejamiento oficial de la familia real británica, la actriz volvió a referirse al difícil proceso que atravesó durante su paso por la monarquía. En una reciente entrevista, la duquesa de Sussex revisó los momentos más tensos de aquella etapa, habló del impacto emocional que aún persiste y explicó cómo esa experiencia terminó por fortalecerla.

Meghan Markle Foto: Instagram / @meghan.

Tras no tener noticias de ella durante varios meses, Meghan Markle reapareció en una entrevista reciente sobre el impacto que tuvo en su vida el ingreso a la familia real británica.

A cinco años del anuncio que marcó el retiro de los duques de Sussex de sus funciones oficiales, la actriz y activista volvió a describir esa etapa como una experiencia profundamente desafiante que redefinió sus límites personales, su identidad pública y su vida familiar.

Meghan Markle - Boda Real en Gran Bretaña

En su conversación con Harper’s Bazaar, Meghan recordó ese período como uno de crecimiento forzado: “Creo que mis límites se hicieron más fuertes una vez que me convertí en una figura pública en este mismo…”.

Luego agregó entre risas: “Podría pensar en cualquier adjetivo para completar la frase. Y probablemente funcionaría. Uno encuentra diferentes maneras de protegerse, ya sea por instinto de supervivencia o simplemente por madurar”.

Antes de convertirse en duquesa, Meghan ya contaba con una carrera consolidada en la industria audiovisual estadounidense. Sin embargo, su relación con el príncipe Harry, visibilizada globalmente desde 2016, la posicionó en el centro de un asecho mediático inédito, especialmente en el Reino Unido, donde la cobertura de la prensa sensacionalista creció de manera exponencial.

Meghan Markle y el príncipe Harry. Foto: REUTERS / Andrew Kelly

Según un análisis del Reuters Institute, Meghan fue una de las figuras más mencionadas por los medios británicos entre 2018 y 2020, un fenómeno que no siempre estuvo ligado a su labor institucional.

Su matrimonio con el príncipe Harry y una renuncia histórica

La actriz contrajo matrimonio con Harry en mayo de 2018 y, en ese contexto, renunció a su vida profesional para integrarse a los compromisos y tradiciones de la monarquía. Sin embargo, las diferencias con el funcionamiento interno de la Casa Real, sumadas a la presión mediática y a tensiones familiares, derivaron en una decisión histórica.

En enero de 2020, los Sussex comunicaron su salida de la institución, un proceso que se conoció globalmente como Megxit y que generó fuertes repercusiones en el Reino Unido.

Meghan Markle y el príncipe Harry, boda, REUTERS

Tras su renuncia, la pareja alcanzó un acuerdo directo con la reina Isabel II respecto del uso de títulos y tratamientos formales. Si bien conservaron el estatus de duque y duquesa de Sussex, dejaron de emplear el tratamiento de “Sus Altezas Reales” en actividades públicas. Un portavoz oficial enfatizó entonces: “El duque y la duquesa de Sussex siguen siendo miembros de la Familia Real y conservan sus nombres y títulos como tales”.

Desde su mudanza a California, en los Estados Unidos, los Sussex construyeron un proyecto propio centrado en su productora Archewell, el activismo social y los trabajos filantrópicos. Participaron en producciones para plataformas de streaming, acuerdos con Spotify (ya finalizados) y diversas iniciativas comunitarias. Asimismo, mantienen una presencia mediática moderada pero estratégica, habitualmente vinculada al trabajo social o entrevistas puntuales como la que le dieron a Oprah Winfrey.

Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah Winfrey, REUTERS

Más allá de las diferencias con la familia de su esposo, Meghan destacó el valor emocional del apellido en diálogo con People este año: “Es el apellido que compartimos como familia, y supongo que no me había dado cuenta de lo significativo que sería para mí hasta que tuvimos hijos”, dijo.

“Me encanta que sea algo que Archie, Lili, H y yo tengamos juntos. Significa mucho para mí”, añadió. A cinco años de su retiro, la duquesa sostiene que aún aparecen recuerdos de una etapa que define como “traumática”, aunque reconoce que aquella experiencia terminó por fortalecerla.