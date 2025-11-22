Seis aerolíneas suspendieron sus vuelos hacia Venezuela tras la advertencia de EEUU: qué está pasando

Entre las empresas que frenaron operaciones figuran Air Europa, Iberojet, Plus Ultra, TAP Air Portugal, Air France y Turkish Airlines.

Tras la advertencia de Estados Unidos. Foto: La República

Seis compañías aéreas internacionales resolvieron cancelar sus vuelos hacia Venezuela de manera preventiva. Esta decisión se dio luego de que el gobierno de Estados Unidos emitiera una advertencia dirigida a ciudadanos norteamericanos que consideren viajar al país sudamericano.

El gobierno de Trump desaconsejó ingresar a territorio venezolano debido a “riesgos significativos” vinculados a la seguridad interna y puso el foco en detenciones arbitrarias, restricciones a la actividad consular y episodios recientes que involucran a estadounidenses. Tras el mensaje, varias aerolíneas determinaron interrumpir temporalmente sus servicios.

Donald Trump y Nicolás Maduro

Entre las empresas que frenaron operaciones figuran Air Europa, Iberojet, Plus Ultra, TAP Air Portugal, Air France y Turkish Airlines, que confirmaron la medida a través de comunicados oficiales y/o mediante voceros. La decisión impacta de inmediato en la conectividad aérea de Venezuela con Europa y otras regiones.

En paralelo, el gobierno de Venezuela rechazó la advertencia de Estados Unidos considerándola una maniobra “política” destinada, según la postura de Nicolás Maduro, a generar temor y afectar la actividad económica. Caracas aseguró que no existen motivos para restringir el turismo o la circulación de extranjeros en el país.