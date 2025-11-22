Seis aerolíneas suspendieron sus vuelos hacia Venezuela tras la advertencia de EEUU: qué está pasando
Entre las empresas que frenaron operaciones figuran Air Europa, Iberojet, Plus Ultra, TAP Air Portugal, Air France y Turkish Airlines.
Seis compañías aéreas internacionales resolvieron cancelar sus vuelos hacia Venezuela de manera preventiva. Esta decisión se dio luego de que el gobierno de Estados Unidos emitiera una advertencia dirigida a ciudadanos norteamericanos que consideren viajar al país sudamericano.
El gobierno de Trump desaconsejó ingresar a territorio venezolano debido a “riesgos significativos” vinculados a la seguridad interna y puso el foco en detenciones arbitrarias, restricciones a la actividad consular y episodios recientes que involucran a estadounidenses. Tras el mensaje, varias aerolíneas determinaron interrumpir temporalmente sus servicios.
Entre las empresas que frenaron operaciones figuran Air Europa, Iberojet, Plus Ultra, TAP Air Portugal, Air France y Turkish Airlines, que confirmaron la medida a través de comunicados oficiales y/o mediante voceros. La decisión impacta de inmediato en la conectividad aérea de Venezuela con Europa y otras regiones.
En paralelo, el gobierno de Venezuela rechazó la advertencia de Estados Unidos considerándola una maniobra “política” destinada, según la postura de Nicolás Maduro, a generar temor y afectar la actividad económica. Caracas aseguró que no existen motivos para restringir el turismo o la circulación de extranjeros en el país.