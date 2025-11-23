Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: Lula da Silva anunció que se firmará el 20 de diciembre en Brasilia

El mandatario brasileño aseguró que el pacto se firmará a pesar de la oposición de Francia, que no logró reunir a una minoría de bloqueo compuesto por cuatro países que representen el 35% de la población total de la UE.

Lula da Silva, presidente de Brasil, en la Cumbre del G20. Foto: Reuters (Esa Alexander)

Desde Johannesburgo (Sudáfrica), el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este domingo que el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur se firmará el sábado 20 de diciembre en Brasilia.

“Les garantizo que el 20 de diciembre firmaré el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es un momento muy especial para la Unión Europea y el Mercosur. Posiblemente será el mayor acuerdo comercial del mundo”, declaró Lula da Silva, según replicó el diario ‘Folha de San Pablo‘.

Conforme Lula, la firma se concretaría a pesar de la firme oposición de Francia. El gobierno de Emmanuel Macron no logró reunir a una minoría de bloqueo compuesto por cuatro países que representen el 35% de la población total de la UE.

Lula da Silva, presidente de Brasil, en la Cumbre del G20. Foto: Reuters (Esa Alexander)

En el marco del G20, el canciller francés, Jean-Noël Barrot, le pidió a su par argentino, Pablo Quirno, consensuar una cláusula de salvaguarda “robusta” para que París dé la luz verde al pacto de libre comercio.

El acuerdo fue alcanzado en diciembre de 2024, después de 25 años de negociaciones, pero necesita ser refrendado por los Estados miembros de la UE. En caso de concretarse, se formaría uno de los principales mercados del mundo, con una población combinada de 780 millones de personas.

La reunión estaba prevista para el 20 de diciembre, pero podría posponerse debido a problemas de agenda de algunos presidentes. Justamente, la Cancillería argentina había anunciado que Javier Milei no asistiría, al igual que su par paraguayo Santiago Peña.

Lula da Silva, presidente de Brasil, en la Cumbre del G20. Foto: Reuters (Esa Alexander)

La cumbre regional podría posponerse para el martes 20 de enero. Por este motivo, el mandatario brasileño sugirió que la firma del acuerdo UE-Mercosur se efectivizaría en una reunión aparte el 20 de diciembre en Brasilia.

“Lo haré en Brasilia. Lo haré en Brasilia porque, posiblemente, tengamos un problema con Paraguay, que no podrá participar el 20. Posiblemente programemos la reunión del Mercosur para principios de enero y firmaremos el 20 de diciembre”, indicó Lula.

La postura de Francia

“Los ministros abordaron la cuestión del acuerdo UE-Mercosur. Jean-Noël Barrot recordó las condiciones establecidas por el Presidente de la República (Emmanuel Macron) como prerrequisitos para un apoyo francés al acuerdo, y en particular la necesidad de finalizar con los socios del Mercosur una cláusula de salvaguarda robusta”, señaló un comunicado del ministerio francés de Exteriores.

La cláusula de salvaguarda mencionada por París consiste en un mecanismo legal que permite a una de las partes contratantes tomar medidas temporales para limitar las importaciones de un producto específico si estas causan daños específicos a un sector.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: REUTERS

En este contexto, el sector agropecuario es el que más inquieta a Francia debido a que, sobre todo Brasil y Argentina, son una potencia exportadora de carne bovina, pero también hay preocupación en los sectores de las aves de corral, el azúcar y la miel.

París remarcó que, en su estado actual, el acuerdo es “inaceptable” a pesar de que la Comisión Europea (CE) presentó en septiembre unas medidas de salvaguarda para los productos agrícolas más sensibles y prometió intervenir en caso de desestabilización del mercado.