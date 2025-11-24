Detienen en La Habana a Martiño Ramos Soto, profesor español condenado por violar a una menor de edad

El hombre de 50 años y oriundo de Ourense se encontraba prófugo desde julio. Sobre él pesa una condena de 13 años de cárcel.

Martiño Ramos Soto. Foto: EFE

Las autoridades cubanas detuvieron en La Habana al español Martiño Ramos Soto, condenado a 13 años y medio de cárcel por violar a una menor de edad.

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) arrestó hace unos días en la capital cubana a Ramos, para quien el Gobierno de España había solicitado ya formalmente su extradición después de que lo pidiese la Audiencia Provincial de Ourense el 31 de octubre.

Según señaló la agencia EFE, la PNR era consciente de la presencia de Ramos Soto en Cuba desde hacía meses. Desde entonces, conscientes de su condena, estaba bajo observación, pero no había sido detenido.

Martiño Ramos Soto. Foto: Policía de Cuba

Si bien no hay un acuerdo de extradición vigente, fuentes del caso afirmaron que existe disposición por parte de los dos países por facilitar su traslado a España.

Quién es Martiño Ramos Soto, el español detenido en Cuba por abuso sexual

Ramos Soto es uno de los diez nombres reclamados por la justicia española cuya localización y arresto era prioritaria para la Sección de Fugitivos que, precisamente este lunes, pidió la colaboración ciudadana para recabar posibles pistas.

Según informó la Sección de Fugitivos, el hombre de 50 años es natural de Ourense y fue condenado a 13 años y medio de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.

Además de profesor de educación infantil y primaria, era exmilitante de la extinta En Marea y conocido en su ciudad por impartir clases de música y por su activismo.

Su inclusión en la lista junto con otros diez fugitivos -hay conocidos narcotraficantes, un asesino, un histórico atracador y varios agresores sexuales,- se debe, según la Sección de Fugitivos a una cuestión “estratégica”.

Una vez fue condenado este julio pasado, se emitió una orden de detención nacional pese a que los agentes tenían ya indicios de que el condenado se encontraba fuera de España.

Según la reconstrucción policial de su fuga, Ramos Soto se desplazó en julio a Portugal para, desde Lisboa, volar a Brasil. De allí viajó a Perú y luego, finalmente, a Cuba. La policía española consideraba que el condenado contaba con algún apoyo en la isla.