Ucrania: ¿negociaciones hacia una calle sin salida? | Por Andrés Repetto

No es la primera era vez que, luego de haberle endulzado los oídos a Trump con todo tipo de elogios, los europeos ven la inclinación de su socio hacia Rusia y deben acudir a escena para evitar una situación mas difícil para Ucrania y para ellos.

La primera propuesta presentada por Estados Unidos, (lo que no significa que fuera armada o planificada por Washington) para lograr un acuerdo en el conflicto ucraniano, puso en guardia nuevamente a las Naciones europeas, y a los “amigos” de Donald Trump, jefes de estado con quienes tiene una buena relación personal, el líder de Finlandia, con quien juega al golf.

Ucrania y las naciones de la OTAN socias de EE.UU. vieron rápidamente que el plan ruso fue, una vez en sus manos, modificado para frenar el avance en el frente ucraniano vía la diplomacia.

Mientras se espera la respuesta formal rusa, si es que finalmente llega, al plan “modificado” por Europa, queda cada vez mas a la vista que no se trata solo de un tema ucraniano, sino de seguridad europea. Y esto marca la gravedad de la situación.

Abiertamente, los jefes de estado de la OTAN asi lo remarcan.

Todo lo que se presentó en la primera versión del “plan Trump” supuestamente otorgará garantías a ucranianos y europeos por parte de Washington. Pero acá esta otro de los grandes interrogantes: ¿son creíbles las garantías de Trump?

La sola pregunta muestra los tiempos que se viven.

El impredecible cambio de opiniones del presidente estadounidense es casi tan contundente como la desconfianza hacia Putin, quien promete frenar los combates a cambio de territorio. No creo que los lideres europeos se olviden de las promesas de no invasiones masivas por parte de Rusia antes de 2022.

Como se ve hace tiempo, todos hablan de paz pero se preparan para una guerra mas amplia. De hecho el máximo militar francés aseguró que los padres franceses deben estar preparados para perder a sus hijos en algun conflicto europeo; expresión que se dio días antes de que Macron anunciara el servicio militar optativo.

A la desconfianza se suma el tener que aparentar para no disgustar al presidente Trump que presiona para lograr su objetivo de “paz” a cualquier precio, no para él sino para Ucrania y sus socios en Europa.

Mientras no hay voluntad real, seguir la corriente de todas las partes parece ser la estrategia. En un mundo paralelo, el pasado más oscuro e historias ya vistas van mostrando sus siluetas de forma cada vez más clara.