Se presentó el tren bala más rápido del mundo: puede alcanzar los 450 km/h y supera por amplio margen a sus competidores de Japón y Alemania

El tren de alta velocidad, bautizado como CR450, promete redefinir el transporte ferroviario al romper un récord que parecía imposible de alcanzar.

El tren bala más rápido del mundo. Foto: CRRCGC

El Shinkansen es la famosa red de trenes de alta velocidad de Japón, popularmente conocida como tren bala, que conecta las principales ciudades del país a velocidades de hasta 320 km/h. Inaugurado en 1964, es un símbolo de la tecnología japonesa, pero ahora quedó claramente superado por el nuevo CR450 de China, que promete marcar un antes y un después en el transporte ferroviario moderno.

Este flamante tren bala, todavía en fase de pruebas avanzadas, alcanzó velocidades de 450 km/h, posicionándose muy por encima de los servicios de alta velocidad de Japón y Alemania y consolidando a China como líder global en este tipo de desarrollos.

El tren bala más rápido del mundo. Foto: Wikipedia.

Los trenes de alta velocidad se caracterizan por un sistema de tracción con imanes avanzado, enfriado por agua permanente y por un sistema de boogies confiable y de alta estabilidad.

Los trenes están equipados con un sistema de frenado de emergencia avanzado y de múltiples niveles y con más de 4.000 sensores para el monitoreo en tiempo real de los sistemas clave, incluyendo la carrocería del vagón, pantógrafo de alto voltaje, control del tren y sistemas de detección de fuego.

El tren bala CR450, una transformación radical en el transporte ferroviario de China

El CR450 representa un salto cualitativo dentro del panorama ferroviario mundial y se ubica con comodidad por encima de la mayoría de los trenes de alta velocidad actualmente en operación. Su desarrollo no solo consolida el liderazgo tecnológico de China en este sector, sino que también eleva el estándar global en materia de eficiencia y rendimiento.

El tren bala más rápido del mundo. Foto: CRRCGC

En comparación, otros modelos reconocidos a nivel internacional quedan por detrás en términos de velocidad máxima. El emblemático Shinkansen japonés llega a los 320 km/h en sus variantes más modernas, como el N700. El CR400 “Fuxing”, también de origen chino y actualmente en servicio, opera a 350 km/h. Por su parte, el ICE 3 alemán, otro referente del transporte ferroviario europeo, alcanza los 330 km/h. Frente a estos registros, el CR450 se destaca como el nuevo punto de referencia en la categoría de trenes ultrarrápidos.

China no solo lidera en velocidad, sino también en infraestructura ferroviaria. Con cerca de 47.000 kilómetros de vías de alta velocidad, el país asiático posee la red más extensa del mundo.