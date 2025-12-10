No es Bolivia ni Paraguay: cuál es el peor país de Sudamérica para vivir, según la IA de Google

Gemini, el chat bot conversacional, brindó un ranking de cinco naciones basado en estudios recientes como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD, que analiza tres aspectos claves como la salud, educación e ingreso.

Aragua, Venezuela. Foto: Unsplash.

Cada vez son más las personas que acuden a la inteligencia artificial para resolver diferentes tipos de interrogantes. En este contexto, Gemini, un bot conversacional desarrollado por Google, reveló “cuál es el peor país de Sudamérica para vivir”.

En primera instancia, el chat bot conversacional de Google explicó que “es imposible determinar objetivamente cuál es el peor país de Sudamérica para vivir, ya que depende en gran medida de las prioridades e intereses individuales”.

Caracas, Venezuela. Foto: Unsplash.

Y continuó con el argumento de su respuesta: “Cada país tiene sus propias ventajas y desventajas, y lo que puede ser un factor determinante para una persona, podría no serlo para otra”.

A pesar de ello, brindó un ranking de 5 países basado en estudios recientes como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD en 2023. El IDH es una medida integral del progreso de una nación en tres aspectos claves: salud, educación e ingreso.

Los 5 peores países para vivir en Sudamérica, según Gemini

Venezuela: atraviesa una profunda crisis económica, política y social, con altos niveles de pobreza, inflación y criminalidad. Guyana: presenta un desarrollo humano bajo, con un sistema educativo y sanitario deficientes. Bolivia: a pesar de su crecimiento económico en los últimos años, aún enfrenta altos niveles de pobreza, desigualdad y falta de acceso a servicios básicos. Surinam: tiene una economía pequeña y dependiente de la extracción de recursos naturales, con un alto índice de pobreza y desigualdad. Paraguay: si bien experimentó un crecimiento económico en los últimos años, todavía enfrenta desafíos en la reducción de la pobreza, la desigualdad y la corrupción.

Venezuela, un país con “graves riesgos”

En mayo de 2025, Estados Unidos y Ecuador advirtieron a sus ciudadanos sobre posibles viajes a Venezuela ante el riesgo de detenciones arbitrarias y la posterior falta de información de las personas.

Caracas, Venezuela. Foto: Unsplash.

Washington había emitido una alerta donde le pedían a sus ciudadanos que no viajen a Venezuela producto de los “graves riesgos”, como detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales arbitrarias, delitos violentos, disturbios civiles y deficiencias en la atención médica.

Según la nota oficial, se trata del país con el mayor número de ciudadanos estadounidenses detenidos de forma injusta. Como si fuera poco, EE.UU. no tiene embajada ni consulados allí, por lo que no hay asistencia para las personas de dicha nación.