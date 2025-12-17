Alerta sanitaria en un estado de EEUU: piden a miles de personas no salir de sus hogares

Las autoridades solicitaron suspender actividades al aire libre y reducir la exposición a contaminantes mientras se monitorea la evolución de la situación ambiental.

Miles de residentes en localidades del norte de California, Estados Unidos, recibieron advertencias oficiales para permanecer en sus casas debido a niveles insalubres de contaminación atmosférica. Pero eso no es todo: también se confirmó un brote de salmonella vinculado al consumo de huevos contaminados, que ya dejó decenas de personas enfermas y varias hospitalizaciones.

Ante este panorama, autoridades sanitarias y ambientales de Estados Unidos emitieron en las últimas horas alertas simultáneas por riesgos para la salud pública en uno de los estados más importantes del país norteamericano.

Localidades como Portola, Chester, Sierra Valley y zonas de la Plumas National Forest, donde se registraron niveles insalubres de contaminación atmosférica, superaron los 150 puntos en el Índice de Calidad del Aire (AQI), umbral considerado perjudicial para toda la población. Las mediciones detectaron altas concentraciones de partículas finas PM2.5, capaces de ingresar profundamente en los pulmones y asociadas a enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Dada la situación, las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre, suspender el ejercicio físico, mantener ventanas cerradas y reducir la ventilación de los hogares durante los picos de contaminación. Los grupos más vulnerables (niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias o cardíacas) fueron instados a extremar los cuidados.

Este tipo de episodios suele ocurrir en invierno y está asociado a inversiones térmicas, un fenómeno que retiene el aire frío cerca del suelo y dificulta la dispersión de contaminantes. En este caso, el incremento de partículas no se debe a incendios forestales, sino a condiciones climáticas desfavorables, labores agrícolas y quema de residuos domésticos.

Brote de salmonella por huevos contaminados en California

Además de la alerta sanitaria, en California rige también una alimentaria. La misma se originó tras el retiro preventivo de huevos producidos por la empresa Vega Farms, Inc., luego de detectarse una posible contaminación durante el proceso de manipulación. El retiro incluye cajas de 12 huevos y bandejas de 30 huevos marrones, identificadas con el código 2136 y fecha de vencimiento del 22 de diciembre o anterior.

Los productos fueron distribuidos en supermercados, mercados agrícolas y restaurantes del norte de California. Hasta el 5 de diciembre, 63 personas resultaron infectadas con la cepa asociada al brote y 13 debieron ser hospitalizadas.

Desde la compañía señalaron que la contaminación se produjo en el equipo de procesamiento y no en las gallinas. Las autoridades sanitarias advirtieron que los síntomas de la salmonella pueden aparecer entre seis horas y seis días después de la exposición e incluyen diarrea, fiebre, calambres abdominales, náuseas, vómitos y dolor de cabeza.

Los grupos de mayor riesgo son bebés, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados, en quienes la infección puede derivar en complicaciones graves. Se recomendó no consumir los huevos retirados del mercado y consultar de inmediato al médico ante la aparición de síntomas.