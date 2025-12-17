Un medio británico advierte tras la compra de los cazas F-16 por parte de Argentina: “una amenaza seria” sobre las Malvinas

Interpretaron la compra de los F-16 como parte de un “rearme descarado” de las Fuerzas Armadas nacionales, lo que cambiaría el balance militar en el Atlántico Sur.

Los aviones caza F-16 que adquirió la Argentina. Foto: NA.

Un medio británico puso en alerta el balance militar en el Atlántico Sur al señalar que la Argentina atraviesa un proceso de “rearme” que podría impactar de forma directa en la histórica disputa por las Islas Malvinas.

El planteo fue difundido por GB News, que asoció de manera explícita la reciente adquisición de 24 cazas F-16 por parte de Argentina con una posible modificación del statu quo militar en el archipiélago bajo control británico desde 1833.

Según se plantea en el artículo, la defensa actual de las Islas Malvinas sería limitada y vulnerable. En ese sentido, se plantea que, en la actualidad, la principal protección naval descansa en un solo buque, el patrullero HMS Forth, que se trata de una nave de armamento reducido, que además tendría más de un centenar de defectos técnicos.

Una postal de las Islas Malvinas y la bandera británica. Foto: X @admcollingwood

Argentina tendría superioridad aérea ante Reino Unido

También en el plano aéreo se ha hecho un análisis sobre la situación armamentística, y la nota remarca que apenas tres cazas Eurofighter Typhoon de la Real Fuerza Aérea (RAF) se encuentran desplegados en la base de Monte Agradable, una dotación que algunos analistas británicos consideran insuficiente frente a un eventual escenario de crisis.

La incorporación de los F-16 por parte de la Fuerza Aérea Argentina es presentada como un “cambio cualitativo” en la ecuación militar regional. El artículo sostiene que, si se analizara únicamente el factor numérico, los F-16 podrían “sobrepasar” a los Typhoon actualmente estacionados en las islas.

Pero este análisis se contrapone a evaluaciones previas hechas por el propio establishment británico, que a comienzos del 2025 destacaba que las condiciones geográficas y operativas de las islas otorgaban a la RAF una “libertad incomparable” para entrenamientos y despliegues aéreos.

Sin embargo, GB News sostiene que Argentina “podría pronto representar una amenaza seria” para las islas, interpretando la compra de los F-16 como parte de un “rearme descarado” de las Fuerzas Armadas nacionales.

Por tanto, la modernización militar argentina no entraría en la categoría de un proceso defensivo convencional, sino dentro de un aspecto que obligaría a Londres a revisar su estrategia de protección de las islas.

Los caza F-16 que llegaron a la Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

El artículo también aborda el rol del presidente Javier Milei y su política exterior. Recoge sus declaraciones en favor de una resolución “pacífica y diplomática” de la cuestión Malvinas, pero las contrasta con su afirmación de que “no hay potencia sin poder militar”.

Además, recuerda la intención del Gobierno argentino de lograr que el Reino Unido flexibilice las restricciones a la venta de armamento con componentes británicos, aunque un vocero del Foreign Office negó la existencia de conversaciones concretas en ese sentido.

Finalmente, el medio no soslaya la importancia del alineamiento estratégico de Argentina con Estados Unidos y la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Washington prioriza la primacía estadounidense en el hemisferio occidental y presenta a Milei como un aliado clave frente a la proyección china en el Atlántico Sur y la Antártida.