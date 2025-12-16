La histórica relación entre el Reino Unido y Chile se afianza: un avión británico, con base en las Islas Malvinas, hizo escala en Santiago

La República Argentina vigila de cerca las facilidades logísticas que el país trasandino le ofrece a su aliado europeo.

Airbus A400M Atlas de la Real Fuerza Aérea británica. Foto: Wikipedia.

En línea con la política de proyección que el Reino Unido sostiene en el Atlántico Sur, donde mantiene un despliegue militar, un avión de transporte militar Airbus A400M Atlas de la Royal Air Force (RAF) volvió a operar en la región, utilizando el Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile como escala para llegar a la base de Monte Agradable, en las Islas Malvinas.

Tras despegar desde Brasilia, la aeronave matrícula ZM407 pone en evidencia la proyección constante del Reino Unido en la región mediante el uso de infraestructura civil y militar en Sudamérica, con antecedentes reiterados en Uruguay y, cada vez con mayor frecuencia, en Chile.

Es que el Airbus A400M Atlas integra el entramado logístico que conecta de manera regular la base de Monte Agradable con el continente. Estos vuelos son fundamentales para mantener la presencia militar británica en el Atlántico Sur, asegurar el reaprovisionamiento de las fuerzas asentadas en el archipiélago y dar soporte a operaciones asociadas tanto a la Antártida como al control del espacio marítimo y aéreo de las Islas Malvinas.

Lejos de tratarse de un episodio aislado, a lo largo de 2025 se fue afianzando un esquema de vuelos militares británicos en el Cono Sur, con recorridos que enlazan las Islas Malvinas con distintos puntos estratégicos de Sudamérica.

En ese marco, se identificaron rutas recurrentes que combinan tramos Malvinas–Brasil–Chile y Malvinas–Uruguay–Chile, operadas por aeronaves de diverso porte. Entre ellas se destacan los A400M Atlas con matrículas ZM421 y ZM418, que realizaron vuelos entre Malvinas y Montevideo, y en algunos casos continuaron hacia Santiago de Chile. Los tiempos de ruta registrados en varias de estas operaciones sugieren posibles tránsitos sobre territorio continental argentino, aunque no existe información pública que confirme la correspondiente autorización.

A este esquema se suma la actividad del Twin Otter VP-FAZ, vinculado a la operación antártica británica, que cruzó el espacio aéreo argentino en desplazamientos entre Uruguay y Chile sin que trascendieran explicaciones oficiales. Asimismo, se registraron vuelos del A400M entre Malvinas y Punta Arenas, orientados al apoyo logístico de bases antárticas británicas, en un esquema de coordinación con Chile que refuerza la proyección del Reino Unido en el extremo sur del continente.

Creciente tensión en las Islas Malvinas

El reciente vuelo del A400M se produce en un escenario de renovada tensión en torno a las Islas Malvinas. Días atrás, la Cancillería argentina manifestó su “más enérgico rechazo” a la anunciada Decisión Final de Inversión de las compañías Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, de capital israelí, destinada a avanzar con la explotación del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

Desde Buenos Aires sostienen que se trata de una iniciativa unilateral e ilegítima desarrollada en un área marítima sujeta a una disputa de soberanía, y advierten que el proyecto petrolero offshore contraviene lo establecido por las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese sentido, la Cancillería remarcó que toda persona física o jurídica que participe, de manera directa o indirecta, en el emprendimiento podrá quedar alcanzada por medidas administrativas, legales y judiciales, tanto en el ámbito nacional como en instancias internacionales.

Este episodio se suma a una serie de hechos recientes que profundizan la preocupación argentina. El pasado 10 de diciembre, uno de los cuatro cazabombarderos Typhoon de la RAF desplegados en la base de Monte Agradable realizó un vuelo con el transpondedor encendido en el límite del alcance del radar móvil de Río Grande, dentro de aguas correspondientes a la Zona Económica Exclusiva Argentina, un movimiento que volvió a encender las alertas en el plano diplomático y militar.