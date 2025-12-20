Confirmaron la jornada laboral de 13 horas: a quiénes afecta la extensión en algunos sectores

El objetivo del gobierno es modernizar el mercado laboral y enfrentar la escasez de personal en sectores clave.

Cómo afecta la Reforma Laboral a quienes están en la búsqueda de trabajo. Foto: Unsplash.

La extensión de la jornada laboral es un tema candente en Argentina, en el marco de la negociación por la reforma laboral que se debatirá en los próximos meses. En este marco, se conoció que un país de la Unión Europea dio un paso adelante con una llamativa medida.

Se trata de Grecia, que autorizó días laborales de hasta 13 horas diarias en el sector privado. La ley fue aprobada por el Parlamento con el único respaldo del partido gobernante, Nueva Democracia, liderado por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis.

Trabajo. Foto: Freepik.

El objetivo del gobierno es modernizar el mercado laboral y enfrentar la escasez de personal en sectores clave. Según las autoridades, la medida es voluntaria y contempla un 40% de pago adicional por cada hora extra. Sin embargo, sindicatos y fuerzas opositoras denuncian que la reforma puede vulnerar derechos básicos y fomentar la sobreexplotación laboral.

Qué permite la nueva normativa sobre la jornada laboral

La ley establece que los empleados podrán trabajar hasta 13 horas por día, aunque solo en 37 jornadas anuales. El límite semanal se mantiene en 48 horas, con un máximo de 150 horas extras al año. El Ministerio de Trabajo asegura que los empleadores no pueden despedir a quienes rechacen extender su jornada.

Grecia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en autorizar jornadas de hasta 13 horas diarias. Foto: Freepik.

La ministra Niki Kerameus defendió la medida como una respuesta a las nuevas demandas del mercado laboral, argumentando que busca aumentar la productividad sin afectar los derechos de los trabajadores.

Rechazo sindical, protestas y oposición

La aprobación de la ley provocó huelgas y movilizaciones en diversas ciudades griegas. El sindicato del sector público ADEDY calificó la reforma como la eliminación de la jornada de ocho horas, mientras que la Confederación General del Trabajo (GSEE) advirtió que la norma aumenta la inseguridad laboral y consolida un modelo de empleo más flexible y menos protegido.

Trabajadores de distintos rubros manifestaron su preocupación. “Mientras en otros países reducen la jornada, nosotros la ampliamos”, señaló un camarero durante una protesta en Atenas.

Los partidos Pasok y Syriza votaron en contra de la reforma. Desde la izquierda y el socialismo, calificaron la ley como un retroceso que desregula el mercado laboral y vulnera derechos fundamentales. La diputada Efi Achtsioglou sostuvo que debatir jornadas de 13 horas en pleno 2025 es “vergonzoso y retrógrado”. Expertos laborales alertan además sobre el riesgo de agotamiento y accidentes debido al exceso de horas trabajadas.

La reforma laboral en Grecia generó malestar social. Foto: Freepik.

Grecia, líder en horas trabajadas y salarios bajos

Según Eurostat, Grecia ya encabeza la lista de países de la UE con más horas de trabajo, con un promedio de 39,8 horas semanales, frente a 34 en Alemania y 32 en Países Bajos. En 2024, el país había implementado semanas laborales de seis días en algunos sectores. La nueva ley refuerza esta tendencia, mientras otras naciones europeas avanzan hacia jornadas reducidas o semanas de cuatro días.

Aunque Grecia logró cierta recuperación tras la crisis de 2009, los salarios continúan entre los más bajos de la UE, con un mínimo de 968 euros mensuales. Además, uno de cada cinco trabajadores supera las 45 horas semanales. El país también enfrenta un alto costo de vida y dificultades para acceder a la vivienda. La reforma laboral ha generado malestar social y afectado la popularidad del gobierno de Mitsotakis.