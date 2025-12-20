La impactante Torre Jeddah de Arabia Saudita: así será el edificio más alto del mundo con 1.000 metros de altura y 160 plantas

El proyecto está en construcción y se espera una revolución en su inauguración. Daría inicio a la creación de nuevas “megaestructuras”.

Proyecto de la Torre Jeddah en Arabia Saudita. Foto: Kingdom Holding Company

Arabia Saudita prepara uno de los proyectos más ambiciones de la historia con una “megaestructura” que promete ser la torre más alta del mundo.

Se trata de la Torre Jeddah, con 1.000 metros de altura y 160 plantas, con un complejo sistema de ascensores ultrarrápidos, capaces de recorrer grandes distancias en apenas unos segundos.

Proyecto de la Torre Jeddah en Arabia Saudita. Foto: X

Sin embargo, dicha torre es un proyecto aislado sino que es el inicio de un ambicioso proyecto saudí para diversificar la economía, atraer inversiones y crear un polo global de innovación.

El nuevo y ambicioso Kingdom City

La Torre Jeddah será el corazón de Kingdom City, un megaproyecto urbano valorado en cerca de 20.000 millones de dólares y diseñado para alojar a más de 100.000 personas.

Proyecto de la Torre Jeddah en Arabia Saudita. Foto: X

Este nuevo distrito integrará hospitales, universidades, residencias de lujo, oficinas, hoteles y áreas comerciales, trazando el plano de una ciudad del futuro que aspira a convertirse en un auténtico referente económico para toda la región.