La princesa Ana perdió el primer puesto: qué miembro de la realeza británica realizó más actos oficiales en 2025

Tras varios años siendo considerada la integrante más activa y trabajadora, la hermana del rey fue superada en cantidad de compromisos oficiales durante el último año. El primer puesto se lo llevó el miembro que dijo presente en 535 eventos.

Princesa Ana de Inglaterra en su reaparición pública. Foto: Reuters.

El balance anual de la actividad institucional de la familia real británica dejó este año un dato significativo y que muy pocos esperaban: la princesa Ana, histórica referente del compromiso y la constancia dentro de la monarquía, ya no encabeza la lista de los miembros con mayor cantidad de actos oficiales.

Y es que en 2025, el primer lugar fue ocupado por el rey Carlos III, quien superó ampliamente a su hermana en número de compromisos vinculados a su rol dentro de la monarquía.

Princesa Ana de Inglaterra y el rey Carlos III. Foto: X.

Cambio en la familia real británica: la princesa Ana ya no es la más activa del año

Como cada mes de diciembre, el recuento fue elaborado a partir de la Court Circular, el registro oficial que detalla los compromisos públicos del monarca y sus familiares.

La periodista canadiense Patricia Treble es la encargada de sistematizar estos datos, que suelen convertirse en un termómetro del nivel de actividad y exposición pública de la Casa Real.

Según el informe correspondiente a este año, Carlos III realizó un total de 535 actos oficiales entre enero y el 18 de diciembre. Se trata de una cifra notablemente superior a la que había liderado el ranking en 2024 y que marca un aumento significativo respecto a los 372 compromisos que el propio monarca había realizado el año pasado.

Rey Carlos III. Foto: Reuters/Toby Melville.

El dato cobra especial relevancia en el contexto de la salud del rey. En 2024, Carlos III fue diagnosticado con cáncer, lo que generó incertidumbre sobre el futuro de su agenda institucional.

Sin embargo, en los últimos días el monarca anunció públicamente que su tratamiento podrá reducirse a partir del próximo año, gracias a un diagnóstico temprano y una respuesta favorable a las prescripciones médicas. “Puedo compartir la buena noticia de que mi programa de tratamiento podrá reducirse en el nuevo año”, afirmó en una reciente intervención televisiva.

En este nuevo escenario, la princesa Ana, de 75 años, quedó en el segundo lugar del ranking con 478 compromisos oficiales. Durante décadas, la hermana del rey fue considerada el pilar más constante de la familia real, un título que sostuvo durante el reinado de Isabel II y que había logrado mantener en los primeros años del mandato de Carlos III.

Princesa Ana de Reino Unido. Foto: Reuters.

El tercer puesto fue ocupado por el príncipe Eduardo, hijo menor de la reina Isabel II, con 313 actos oficiales, seguido por su esposa, la duquesa de Edimburgo, quien acumuló 235 compromisos. En el quinto lugar se ubicó la reina Camilla, con un total de 228 apariciones oficiales a lo largo del año.

El ranking también refleja el perfil más moderado del príncipe Guillermo, heredero al trono, quien suele tener una agenda menos cargada que otros miembros de la familia. En 2025, se posicionó en el séptimo lugar con 202 actos, incluso por detrás del duque de Gloucester, primo de la reina Isabel II.

En el último puesto aparece la princesa de Gales, Kate Middleton, con 69 compromisos oficiales. Aunque la cifra es considerablemente menor, se interpreta como una señal alentadora tras el anuncio, a comienzos de año, de que su cáncer se encuentra en remisión y de su paulatino regreso a la actividad institucional.

Príncipe William. Foto: EFE

El informe anual no solo ofrece una radiografía del reparto de tareas dentro de la monarquía, sino que también refleja los cambios personales, de salud y de prioridades que atraviesan a sus principales figuras.