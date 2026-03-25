EE.UU. acelera la producción del misil de ataque de precisión. Foto: Unsplash.

El Departamento de Guerra de los Estados Unidos emitió el anuncio, este miércoles, sobre un acuerdo con la empresa Lockheed Martin a fin de acelerar la producción del misil de ataque de precisión, para poder adaptar los ritmos industriales a los tiempos de la guerra, para que los soldados estadounidenses “superen a cualquier adversario potencial”.

El acuerdo, que responde a la Secretaría de Guerra encabezada por Pete Hegseth busca reforzar la base industrial de defensa y también avanzar en la construcción del denominado “Arsenal de la Libertad”, con el fin de aumentar la capacidad de respuesta militar de EE.UU.

“Mediante este acuerdo, estamos construyendo activamente el Arsenal de la Libertad con rapidez y urgencia”, expresó el Subsecretario de Guerra para Adquisiciones y Sostenimiento, Michael Duffey.

Misiles de Estados Unidos. Foto: Reuters.

Y Duffey agregó que “al empoderar a la industria para que invierta en la producción” se está generando “una ventaja decisiva y duradera”, con el objetivo de que los soldados estadounidenses “superen a cualquier adversario potencial”.

Actualización de tecnologías, instalaciones y nuevas equipaciones

Con ese objetivo, Lockheed Martin destinará recursos a la incorporación de tecnologías avanzadas, la actualización de sus instalaciones y la adquisición de equipos de ensayo que permitan acortar los tiempos de fabricación. La iniciativa busca que el Departamento pueda entregar estos misiles a las fuerzas armadas con mayor velocidad y eficiencia que en la actualidad.

El acuerdo también abre la puerta a la eventual firma de un contrato de carácter plurianual, que podría extenderse hasta siete años si el Congreso otorga su aprobación en el futuro, según precisaron fuentes oficiales.

Desde el Departamento destacaron que la colaboración con empresas líderes del sector resulta clave para sostener una base industrial de defensa sólida, flexible y capaz de responder con rapidez y escala. En ese sentido, remarcaron que el objetivo es reforzar la capacidad de disuasión frente a potenciales amenazas y garantizar que tanto Estados Unidos como sus aliados cuenten con los recursos necesarios para afrontar cualquier escenario de conflicto.

La medida se inscribe dentro de la Estrategia de Transformación de Adquisiciones impulsada por el organismo, así como en las iniciativas del Consejo de Aceleración de Municiones, en coordinación con el Ejército y otras dependencias, entre ellas la Unidad de Defensa Económica.

Soldados estadounidenses en Irán y la presencia norteamericana en cuanto a armamento. Foto: Reuters (Toby Shepheard)

Este avance se da en un contexto de creciente protagonismo de este tipo de armamento en la estrategia militar estadounidense. A principios de marzo, el Mando Central (CENTCOM) informó el primer uso en combate de los misiles PrSM durante la operación “Furia Épica”, en el marco de la guerra con Irán, donde fueron desplegados como armamento de largo alcance.

Cabe recordar que el Ejército ya había dado a conocer en abril de 2025 los primeros ensayos de esta nueva generación de misiles de precisión, concebidos para sustituir al sistema ATACMS, con mejoras significativas en alcance y capacidad destructiva.