Un icónico hotel regala sus muebles por remodelación: dónde y cómo conseguirlos

En pleno proceso de renovación, un histórico alojamiento decidió dar parte de su mobiliario antiguo. Camas, mesas, sillas y otros objetos pueden retirarse de forma gratuita.

Un famoso hotel regala sus muebles. Foto: Google Maps.

Mientras avanza una renovación, un hotel tomó una decisión inesperada: regalar parte de su mobiliario original. La iniciativa despertó curiosidad entre vecinos y viajeros, que ahora pueden llevarse camas, mesas y otros objetos sin pagar nada.

El hotel que regala sus muebles

El Hotel Aero, ubicado en la ciudad danesa de Svendborg, Dinamarca, se encuentra en pleno proceso de renovación y decidió darle una segunda oportunidad a parte de su mobiliario. Por ese motivo, puso a disposición del público distintos muebles antiguos que pueden retirarse sin costo en el patio del edificio, situado en Brogade 2.

Hotel Aero, Dinamarca. Foto: Google Maps.

Entre los objetos disponibles hay camas, colchones, mesas, sillas, sillones y lámparas, todos listos para ser llevados por quienes los necesiten. Según explicó Anne Holm, directora del hotel, las remodelaciones se vienen realizando durante los últimos dos inviernos y, si bien intentaron donar los muebles a organizaciones benéficas, no obtuvieron mayor respuesta.

“En lugar de venderlos o invertir tiempo y energía en deshacernos de ellos, pensamos que podían ser útiles para alguien más”, señaló Holm al explicar la iniciativa.

Hotel Aero, Dinamarca. Foto: Google Maps.

Cómo es el Hotel Aero

El hotel cuenta con un total de 67 habitaciones y, por el momento, los muebles de tres de ellas ya se encuentran disponibles en el patio. A comienzos del próximo año, cuando continúe la renovación de otras 11 habitaciones, se sumarán más piezas como camas, mesas y sillas.

Hotel Aero, Dinamarca. Foto: Google Maps.

La propuesta fue difundida en redes sociales por Palle Gram, conserje del hotel, quien aclaró que los muebles se entregan por orden de llegada y que no se realizan reservas previas.

Hotel Aero, Dinamarca. Foto: Google Maps.

Svendborg, una tranquila ciudad de Dinamarca

Svendborg es una ciudad costera del sur de Dinamarca, conocida por su ambiente tranquilo, sus calles prolijas y su fuerte vínculo con el mar. Ubicada en la isla de Fionia, combina el encanto de un pueblo portuario con servicios modernos, lo que la convierte en un destino muy elegido tanto por locales como por turistas que buscan una experiencia relajada.

El puerto es uno de sus grandes protagonistas: desde allí parten ferris hacia las islas cercanas y se concentra buena parte de la vida social. Cafés, restaurantes y edificios históricos conviven con espacios verdes y vistas al agua, creando una postal típica del estilo de vida danés, donde la calma y el diseño simple marcan el ritmo cotidiano.