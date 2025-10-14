Una experiencia tan lujosa como costosa: cuánto sale pasar una noche en el mejor hotel de CABA

Se trata de un emblema porteño que deslumbra con su arquitectura única y su servicio de primer nivel. Recibió dos llaves Michelin, un reconocimiento que reafirma su excelencia y lo consagra como uno de los alojamientos más excepcionales de la ciudad.

Four Seasons Hotel de Buenos Aires. Foto: Instagram

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un servicio hotelero de primer nivel, y una muestra de ello es que la prestigiosa Guía Michelin, reconocida por destacar a los mejores del mundo, premió a varios establecimientos de CABA. Entre ellos, se destacó el Four Seasons, que recibió dos llaves Michelin.

En total, 2.457 alojamientos alrededor del mundo obtuvieron una, dos o tres de estas llaves en la primera selección global, reconociendo estadías verdaderamente excepcionales. De ellos, 84 se encuentran en Sudamérica y 15 en la Argentina.

Four Seasons Buenos Aires. Foto: Guía Michelin.

La selección se realizó entre más de 7.000 hoteles incluidos en la Guía, destacando aquellos que ofrecen experiencias únicas. Las Llaves Michelin distinguen a los alojamientos más sobresalientes, evaluados cuidadosamente por los inspectores bajo cinco criterios:

Sentido de pertenencia , es decir, conexión con el entorno y la cultura local.

Excelencia en diseño y arquitectura.

Calidad y coherencia en los servicios ofrecidos.

Confort y mantenimiento.

Equilibrio entre la experiencia y el precio, además de singularidad, personalidad y autenticidad.

El significado de las llaves es el siguiente:

Una llave : una estadía muy especial.

Dos llaves : un alojamiento excepcional.

Tres llaves: una experiencia verdaderamente extraordinaria.

Four Seasons Buenos Aires

El hotel Four Seasons recibió dos llaves Michelín y se destaca como el mejor de CABA

El Four Seasons Hotel Buenos Aires es uno de los alojamientos más lujosos y reconocidos de la ciudad, ubicado en el corazón de Recoleta, una de las zonas más elegantes y tradicionales. Combina el encanto histórico de la Mansión Álzaga Unzué, una joya arquitectónica de estilo francés de los años 20, con una torre moderna que ofrece vistas panorámicas y todas las comodidades contemporáneas.

Cuenta con 165 habitaciones, incluidas 49 suites, que se destacan por su amplitud, confort y diseño —ya sea clásico o moderno—, además de ofrecer servicios de primer nivel como spa, gimnasio abierto las 24 horas y una piscina climatizada al aire libre, única en la zona.

Four Seasons Buenos Aires

En el aspecto gastronómico, sobresalen sus restaurantes Elena, Pony Line Bar y Nuestro Secreto, reconocidos por su cocina de autor y su ambiente sofisticado. Su excelencia fue reconocida por la Guía Michelin, que le otorgó dos llaves Michelin por su hospitalidad excepcional, diseño, atención al detalle y conexión con la cultura local.

Cuánto sale pasar una noche en el Four Seasons hotel de Buenos Aires

Aunque los precios pueden variar según la fecha y el tipo de habitación, alojarse una noche en el Four Seasons Hotel Buenos Aires en octubre de 2025 parte desde 1.600 dólares, lo que equivale aproximadamente a 2.240.000 pesos tomando el dólar a 1.400. Este valor corresponde a la habitación más estándar.

Precios del Four Seasons Hotel en octubre 2025. Foto: reservations.fourseasons.com

Las suites comienzan en 1.800 dólares y pueden llegar hasta 3.850 dólares, mientras que la opción más exclusiva, la Suite La Mansión Royale, alcanza los 5.600 dólares por noche, es decir, unos 7.840.000 pesos.

Precios del Four Seasons Hotel en octubre 2025. Foto: reservations.fourseasons.com

Precios del Four Seasons Hotel en octubre 2025. Foto: reservations.fourseasons.com

Con una combinación única de elegancia, historia y atención personalizada, el Four Seasons Hotel Buenos Aires se consolida como uno de los referentes del lujo en la región. Su reciente distinción con dos llaves Michelin no solo reconoce la excelencia de su servicio, sino también su capacidad para ofrecer una experiencia auténtica.