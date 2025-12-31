El 2026 ya se celebra en algunos países: las fotos de los festejos con fuegos artificiales, por la llegada del nuevo año

Con espectáculos imponentes, algunos territorios oceánicos ya abandonaron el 2025 y se encuentran festejando el primer día de un año nuevo.

Celebraciones por la llegada del 2026 en Australia. Foto: REUTERS

El aventajado huso horario en toda Oceanía hizo, como cada año, que países de ese continente sean los primeros en pasar de página y dejar atrás un intenso 2025. La isla de Kiritimati, en la nación insular de Kiribati, y otros pequeños territorios del Pacífico sur como Samoa y Tonga ya celebran la llegada del 2026, debido a husos horarios que van poco más de medio día por delante de la hora media de Greenwich (GMT).

En Australia, miles de personas se aglomeran para contemplar los fuegos artificiales en la bahía de Sídney -autoproclamada “capital mundial de Año Nuevo”-, la primera gran ciudad del mundo que recibe el 2026.

Celebraciones por la llegada del 2026 en Australia. Foto: REUTERS

Este año, los actos en Sídney están marcados por el atentado terrorista del pasado 14 de diciembre, cuando dos hombres abrieron fuego contra una multitud que celebraba una festividad judía en la turística playa de Bondi, matando a 15 personas. Las celebraciones fueron suspendidas en ese enclave, que sigue tomado por las autoridades mientras continúan las investigaciones.

Así, Australia recibe el año nuevo bajo un inédito operativo de seguridad. A casi dos semanas del atentado, el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur confirmó que la policía patrulla con armas largas durante los festejos en Sídney.

Sídney, la "capital mundial de Año Nuevo". Foto: EFE

Conforme avancen las horas, Rusia será el primer país europeo en recibir el 2025, mientras que en América las celebraciones empezarán en países como Argentina y Chile, y terminarán en islas de Estados Unidos, entre ellas el archipiélago Hawái.

Hong Kong recibe el 2026 sin fuegos artificiales

Los fuegos artificiales suelen ser el centro de las celebraciones de Año Nuevo en Hong Kong, pero este año la tradición cambió y no será así. En la llegada del 2026 no hay un show sobre el icónico Puerto Victoria, luego de que un incendio masivo se cobrase la vida de al menos 161 personas en noviembre de 2025.

Fuegos artificiales por la llegada del 2026, en Australia. Foto: EFE

En su lugar, la junta de turismo de la ciudad organiza un espectáculo musical encabezado por el dúo de soft rock Air Supply y otros cantantes en Central, un distrito comercial donde se encuentra el famoso centro de ocio nocturno Lan Kwai Fong. Además, las fachadas de ocho monumentos se convierten en gigantescos relojes de cuenta regresiva que muestran un espectáculo de luces espectacular.

La mayor fiesta de fin de año en el mundo está en Brasil

En la playa brasileña de Copacabana se espera la llegada de 2,5 millones de personas para recibir el 2026, en la mayor fiesta de Año Nuevo del mundo.

Río de Janeiro será testigo de un evento que contará con conciertos en tres escenarios, encabezados por el legendario artista y exministro de Cultura nacional Gilberto Gil y un show con 1200 drones, además del tradicional espectáculo de fuegos artificiales.