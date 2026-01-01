Paraguay le dice adiós a los nombres “ridículos”: ¿cuáles quedarán prohibidos?

Se trata de nombres que ya figuran entre los paraguayos pero no podrán volver utilizarse. Conocé los más curiosos en la nota.

Bebe, pie, salud, bienestar

Mamerto, Tutelar, Gato, Pollo Rebollo, Pilincho, Optimus Prime o Gloria Sádica son algunos de los nombres que ciudadanos de Paraguay llevan y que el Registro del Estado Civil determinó que no podrán ser utilizados por considerarlos “ridículos”.

Para ello, el ente desempolvó en 2025 una ley que data de 1987 y que ahora aplicó con la “mano dura” que faltó en el pasado y devino en el registro de estos nombres y otros poco convencionales, como Gohan -inspirado en Dragon Ball-, Zeus, Pasión o Pilsen, que recuerda a una marca de cerveza.

Maximiliano Ayala, director general del Registro del Estado Civil de Paraguay sobre los nombres "ridículos". Video: EFE

“Estos nombres nunca se debieron haber inscrito”, dijo el director general del Registro del Estado Civil paraguayo, Maximiliano Ayala. “Pero no había mano dura”, agregó.

De acuerdo con Ayala, ninguno de los casi 78.000 niños que nacieron hasta noviembre de este año en Paraguay se registró con un nombre raro o “influenciado por las publicidades y redes sociales”.

Maximiliano Ayala, director general del Registro del Estado Civil de Paraguay. Foto: EFE

No porque los padres no lo hayan intentado, sino porque el organismo estatal apuró el paso para evitar la inscripción de nombres que resultaran “peculiares”, agregó el funcionario.

“Estamos intensificando los trabajos para que ningún nombre que pueda generar algún tipo de problemas a niños en el futuro sea inscrito”, afirmó.