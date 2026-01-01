Trágico incendio durante Año Nuevo en Suiza: los estremecedores relatos de los sobrevivientes de la fiesta

El dramático hecho ocurrió este jueves 1 de enero en un reconocido bar de la estación de esquí de Crans Montana. Si bien no es oficial, la cadena de noticias ‘CNN’ detalló que hubo alrededor de 40 muertos y más de 100 heridos.

Trágico incendio en el bar de un centro de esquí en Suiza. Foto: Reuters (Denis Balibouse)

El trágico incendio durante una fiesta de Año Nuevo en una estación de esquí en Suiza fue descrito por los ciudadanos locales como “una catástrofe sin precedentes”. La cadena ‘CNN’ informó que hubo alrededor de 40 muertos y más de 100 heridos.

El dramático hecho ocurrió este jueves 1 de enero, cerca de la 01:30, en un reconocido bar de la estación de esquí de Crans Montana. Luego de ello, los sobrevivientes contaron detalles de cómo se originó el fuego y el desesperante escenario.

Según informó ‘BFM’, Emma y Albane, dos jóvenes francesas que pudieron escapar del lugar tras romper una ventana, aseguraron que “había pánico absoluto” y “todos gritaban”. Además, precisaron que la puerta de salida del bar era muy pequeña.

En cuanto al origen del incendio, las jóvenes francesas indicaron que el fuego comenzó después de que una de las camareras del bar pusiera una bengala de cumpleaños sobre una botella.

El testimonio de Victoria, otra sobreviviente francesa, coincidió con dicha versión: “Una bengala colocada en una botella de espumante prendió fuego el techo cuando una mujer, que estaba subida a los hombros de otra persona, levantó la botella demasiado alto”.

Según la testigo, las llamas se propagaron “a una velocidad vertiginosa”, generando que un gran número de personas que estaban en el lugar terminaran gravemente heridas, e incluso muertas.

Por otro lado, un vecino que habló con el diario local ’24 heures’, indicó que “la fiesta estaba en su apogeo” cuando empezó el fuego. Y señaló sobre la venta libre de alcohol: “La música y el champán corrían libremente”.

Otro joven que estaba en la zona remarcó que había personas en llamas que gritaban y otras que estaban desmayadas o muertas en el piso. “Todo era pánico. Gente traumatizada, llorando, deambulando por la calle. Una escena surrealista”, enfatizó otra adolescente.

Incendio en una estación de esquí de Suiza: no hay versiones oficiales

Hasta el momento, no hay versiones oficiales sobre el inicio del fuego, así como tampoco del número exacto de las víctimas. El comunicado policial indicó “varias personas perdieron la vida y otras resultaron heridas” y calificó el incidente como “grave”.

El Hospital de Sion, donde fueron trasladadas las víctimas del incendio en Suiza. Foto: Reuters (Pierre Albouy)

Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales y los más graves al Hospital de Sion, capital del cantón de Valais, donde las salas de operaciones y la unidad de cuidados intensivos están repletas. Asimismo, se creó una célula de acogida para ofrecer apoyo psicológico a las familias y testigos del drama.