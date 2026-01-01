“Decenas de muertos”: impresionante incendio durante una fiesta de Año Nuevo en una estación de esquí en Suiza

Con presumiblemente muchos extranjeros fallecidos, los detalles de un episodio que pone los pelos de punta en el inicio del 2026.

Brutal incendio en Suiza. Foto: REUTERS

Como sucedió a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra, un grupo numeroso de suizos y extranjeros se reunió para celebrar la llegada de un nuevo año. Sin embargo, la bienvenida de 2026 no fue tal y todo terminó en una tragedia en la que murieron muchas personas.

Un incendio registrado en un frecuentado bar de la localidad de Crans Montana causó “decenas de muertos” y un centenar de heridos, la mayoría de estos muy graves.

Brutal incendio en Suiza. Foto: REUTERS

Esta tragedia, ocurrida en un local muy popular entre los jóvenes en esta localidad, que está entre las estaciones de esquí más apreciadas de Suiza, parece haber sido consecuencia de un accidente. Todos los indicios recogidos permitieron a las autoridades excluir la hipótesis de un atentado, ya que se determinó que la explosión que se escuchó a alrededor de las 01.30 de esta madrugada (hora local) fue causada por el incendio.

Las autoridades indicaron igualmente que es muy probable que entre las numerosas víctimas haya varios extranjeros, ya que Crans Montana es una estación muy visitada por los esquiadores en el periodo de fin de año: “En vista de la magnitud de este drama se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans habrá que lamentar víctimas del extranjero”, dijo el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler.

Impresionante incendio en una estación suiza de esquí. Video: X @JLMNoticias

Horror en Suiza por un incendio mortal

Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales y los más graves al Hospital de Sion, capital del cantón de Valais, donde las salas de operaciones y la unidad de cuidados intensivos están repletas. Asimismo, se creó una célula de acogida para ofrecer apoyo psicológico a las familias y testigos del drama.

Las autoridades se negaron a especular sobre las razones del incendio a la espera de tener información fidedigna y tampoco respondieron a preguntas acerca de si el local cumplía con las medidas de seguridad legales. El bar “Le Constellation” se encontraba ubicado en una suerte de subsuelo y se accedía por una escalera, lo que puede haber hecho difícil que las víctimas escaparan.

Impresionante incendio en una estación suiza de esquí. Video: X @JLMNoticias

Ante esta tragedia se movilizaron más de diez helicópteros, cuarenta ambulancias y 150 personas entre bomberos, rescatistas y otras profesiones vitales.