Un voraz incendio destruyó una iglesia histórica de Ámsterdam durante Año Nuevo

Los bomberos y equipos de emergencia trabajaron durante toda la noche para controlar el incendio y evitar que se propagara a los edificios residenciales adyacentes.

Incendio en la iglesia Vondelkerk Foto: Leon Ritzen via REUTERS

La emblemática iglesia Vondelkerk, situada en Ámsterdam, capital de Países Bajos, quedó prácticamente destruida por un incendio durante la madrugada de este jueves, informó la cadena pública neerlandesa NOS.

Las llamas se desencadenaron poco antes de la 01:00 hora local (00:00 GMT) en la torre de la iglesia, situada en Vondelpark, según el reporte que distribuyó Xinhua.

Un incendio destruyó una iglesia histórica de Ámsterdam. Video: X @ncole_r

No hubo heridos, pero fueron evacuadas decenas de viviendas cercanas debido a que el viento arrojaba escombros en llamas a las calles aledañas.

Los residentes de la zona se alojaron temporalmente en un estudio de yoga cercano, indicó la información.

Incendio en la iglesia Vondelkerk Foto: Leon Ritzen via REUTERS

En el barrio, decenas de personas contemplaron con conmoción la destrucción del monumento. “Es muy triste. Todo Ámsterdam conoce la Vondelkerk. Es un icono que ahora está envuelto en llamas. Es demasiado intenso para describirlo con palabras”, dijo un turista.

Jelger, un vecino de 24 años, también compartió con medios locales su dolor: “Paso por aquí en bicicleta todas las semanas. Es una iglesia preciosa. Es una pena”.

“Anoche, Ámsterdam perdió uno de sus monumentos más íntimos. Desde la colocación de su primera piedra en 1872, la iglesia ha sido no solo un lugar de culto, sino el corazón palpitante de un barrio de Ámsterdam. Para muchos residentes, la iglesia fue un punto de referencia, una compañera silenciosa a medida que crecían, vivían y envejecían en el barrio”, declaró la alcadesa Femke Halsema.

Se está llevando a cabo una investigación para determinar la causa del incendio.

Incendio en la iglesia Vondelkerk Foto: Leon Ritzen via REUTERS

La Vondelkerk

Una icónica iglesia neogótica en Ámsterdam, construida en 1870 por Pierre Cuypers, originalmente para la comunidad reformada, destacada por sus ladrillos rojos y su imponente torre, y que hoy, tras su secularización, sirve como importante centro cultural y lugar de eventos, conservando su valor arquitectónico y su papel histórico en la vida de la ciudad.

Características Principales