“Estamos extremadamente preocupados”: el comunicado de la Cancillería de Rusia tras la captura de Maduro en Venezuela

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Vladimir Putin, realizaron un comunicado oficial tras la captura de Maduro por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin. Foto: via REUTERS

La Cancillería de Rusia emitió un comunicado oficial en el marco de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela a manos de Estados Unidos. Desde el área, mostraron preocupación por los hechos y sostuvieron que "es una violaсión grave de la soberanía de un Estado independiente“.

"Estamos extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EEUU", comenzó el comunicado.

"Si realmente tuvo lugar, es una violaсión grave de la soberanía de un Estado independiente“, lanzaron mostrándose completamente en contra de lo hecho por el gobierno de Donald Trump. El comunicado causó todo tipo de reacciones y alimentó la tensión entre ambos países.

El comunicado oficial de Cancillería tras la captura a Maduro en Venezuela: “Argentina valora la decisión demostrada por el Presidente de EEUU”

“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto“, comenzó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Pablo Quirno y Peter Lamelas. Foto: Cancillería

“La Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional, y pongan fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario.“, sumó.