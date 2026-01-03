María Corina Machado, tras la captura de Maduro: “Estamos preparados para tomar el poder”

La líder opositora venezolana emitió un comunicado tras el operativo de EEUU en su país. “Venezolanos, llegó la hora de la libertad”, afirmó.

María Corina Machado en Noruega, Premio Nobel de Paz Foto: EFE

María Corina Machado destacó que “llegó la hora de la libertad” para el pueblo venezolano tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

A través de un comunicado, la líder opositora venezolana sostuvo: “Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes cometidos contra los venezolanos y los ciudadanos de muchos otros países”.

“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, aseguró y pidió que el pueblo venezolano permanezca “vigilante, activa y organizada hasta que se concrete la Transición Democrática”.

“Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, dijo Machado.

“Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”, escribió.

“Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”, continuó.

Edmundo González Urrutia y Maria Corina Machado. Foto: Reuters.

“En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto”, completó, al tiempo que selló su comunicado con un frase contundente: “Venezuela será libre. Vamos de la mano de Dios, hasta el final”.