Fumar, cigarrillo

El Reino Unido aprobó una ley que prohíbe de por vida a cualquier persona nacida partir del 1 de enero de 2009 a comprar tabaco de manera legal.

La ley, que previsiblemente entrará en vigor a partir del 2027, impedirá que las personas actualmente menores de 17 años puedan empezar a fumar, convirtiendo en ilegal la venta de productos de tabaco en establecimientos a aquellos que hayan nacido después de 2008.

Cigarrillo, fumar, humo, salud. Foto: Unsplash

La legislación también otorgará nuevas facultades al Gobierno británico para regular los productos de tabaco, vapeo y nicotina, incluida la publicidad, los sabores y sus envases.

También se prohibirá vapear en los coches que transporten niños, en parques infantiles o en las inmediaciones de colegios y hospitales.

Uso de vapeadores. Foto: NA.

La prohibición de fumar a los menores de 17 años fue recibida con satisfacción por las principales asociaciones contra el tabaquismo del país, aunque fue criticada por algunos de los partidos de derecha por su difícil puesta en práctica.