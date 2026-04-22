El Reino Unido aprobó una ley que prohíbe fumar de por vida a toda persona nacida desde 2009
La medida comenzará a regir desde 2027 y también alcanzará a los vapeadores. Con dicha ley, los adolescentes que hoy tienen 17 años nunca podrán fumar cigarrillos de manera legal.
El Reino Unido aprobó una ley que prohíbe de por vida a cualquier persona nacida partir del 1 de enero de 2009 a comprar tabaco de manera legal.
La ley, que previsiblemente entrará en vigor a partir del 2027, impedirá que las personas actualmente menores de 17 años puedan empezar a fumar, convirtiendo en ilegal la venta de productos de tabaco en establecimientos a aquellos que hayan nacido después de 2008.
La legislación también otorgará nuevas facultades al Gobierno británico para regular los productos de tabaco, vapeo y nicotina, incluida la publicidad, los sabores y sus envases.
También se prohibirá vapear en los coches que transporten niños, en parques infantiles o en las inmediaciones de colegios y hospitales.
La prohibición de fumar a los menores de 17 años fue recibida con satisfacción por las principales asociaciones contra el tabaquismo del país, aunque fue criticada por algunos de los partidos de derecha por su difícil puesta en práctica.