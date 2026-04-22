“The Crystal”, el rascacielo horizontal del complejo Raffles City Chongqing, en China. Foto: Landezine Award

En el corazón de la megaciudad de Chongqing, donde la densidad urbana redefine los límites del desarrollo urbano, una obra arquitectónica volvió a posicionar a China en el centro de la innovación global.

Se trata de “The Crystal”, un rascacielos horizontal suspendido a 250 metros de altura que transforma el skyline y conecta torres como un puente futurista.

The Crystal en Chongqing: el rascacielos horizontal que redefine la arquitectura

El proyecto forma parte del complejo Raffles City Chongqing, ubicado en la confluencia de los ríos Yangtsé y Jialing. Foto: Landezine Award

El proyecto forma parte del complejo Raffles City Chongqing, ubicado en la confluencia de los ríos Yangtsé y Jialing. Este desarrollo urbano integra ocho rascacielos que funcionan como una “microciudad” con viviendas, oficinas, hoteles y comercios.

La pieza central es un cilindro de cristal de 300 metros de largo, diseñado por el estudio Safdie Architects. La estructura (que supera las 12.000 toneladas de acero, más que la Torre Eiffel) conecta seis de las ocho torres, sostenida por cuatro de ellas y flanqueada por otras dos que superan los 350 metros de altura.

Ingeniería extrema en China: cómo se construyó el puente aéreo más ambicioso

La pieza central es un cilindro de cristal de 300 metros de largo, diseñado por el estudio Safdie Architects. Foto: Landezine Award

El nivel de complejidad técnica fue extraordinario. Para su construcción, el cilindro se dividió en siete segmentos: cuatro se ensamblaron directamente sobre los rascacielos, mientras que los tres restantes fueron construidos a nivel del suelo y elevados posteriormente mediante un sofisticado sistema hidráulico.

Este proceso convirtió a “The Crystal” en uno de los mayores desafíos de ingeniería moderna, consolidando a China como referente en megaconstrucciones urbanas.

Qué hay dentro de The Crystal: lujo, miradores y experiencias únicas

El interior de “The Crystal” está diseñado para el turismo y la exclusividad. Dentro, tiene un "Jardín del cielo". Foto: Landezine Award

Más allá de su impactante exterior, el interior de “The Crystal” está diseñado para el turismo y la exclusividad. Su principal atractivo es la cubierta de exploración de 1.500 metros cuadrados, con suelo de cristal que permite caminar literalmente sobre el vacío.

El espacio también incluye el “Jardín del cielo”, áreas verdes elevadas, y una amplia oferta gastronómica con vistas panorámicas. Para un público selecto, el complejo ofrece un club privado con servicios premium, que incluye dos piscinas infinitas de 50 metros.

Raffles City Chongqing: la microciudad que impulsa el futuro urbano en China

El complejo Raffles City Chongqing se extiende sobre 220.000 metros cuadrados e incluye 1.400 apartamentos. Foto: Landezine Award

El complejo Raffles City Chongqing se extiende sobre 220.000 metros cuadrados e incluye 1.400 apartamentos, un hotel de lujo y grandes oficinas corporativas. Su conexión directa con transporte público (metro, ferries y autobuses) lo convierte en un nodo estratégico dentro de Chongqing.

“The Crystal” no solo redefine la arquitectura contemporánea, sino que también simboliza el avance de China hacia ciudades cada vez más integradas, tecnológicas y verticales, donde el futuro ya no se proyecta en el suelo, sino en el aire.