Así es el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, la cárcel federal en la que está detenido Nicolás Maduro

El líder del régimen en Venezuela fue trasladado a Nueva York, tras el operativo de Estados Unidos para capturarlo.

Nicolás Maduro - Venezuela (Reuters)

Nicolás Maduro está en Nueva York, a la espera de que comience el proceso judicial en su contra dentro de Estados Unidos. El líder del régimen de Venezuela fue trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión que impone respeto.

Cabe recordar que, junto con Maduro, está su esposa, Cilia Flores, quien también fue detenida durante la madrugada del sábado en Caracas.

El líder del régimen fue detenido y llevado al “infierno en la tierra”, como fue descrito tiempo atrás por abogados y jueces. Esto se debe a las condiciones “deplorables” allí.

Cómo es la cárcel a la que fue llevado Nicolás Maduro

El Metropolitan Detention Center es la única cárcel federal que está en Nueva York. Su inauguración ocurrió en 1994, con una capacidad inicial para 1.000 presos, aunque se amplió y llegó a tener hasta 1.600 detenidos.

El último dato por parte de la Oficina Federal de Prisiones señala que hay 1.239 internos, número que incluye a hombres y mujeres. Claro que Nicolás Maduro y su esposa no serán los únicos reconocidos, ya que allí pasan sus días reconocidos nombres, José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros de Ecuador.

Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Foto: Wikipedia

Cabe mencionar que la intención original alrededor de esta prisión era que pueda recibir a presos del MCC de Manhattan, además de aquellos que esperaban sentencia en el Distrito Este de Nueva York (EDNY). Sin embargo, durante 2021 fue cerrado y todos los detenidos están en Brooklyn.

Durante 2024, la cadena pública de televisión reveló una serie de quejas por parte de los presos, producto de la “violencia desenfrenada, pésimas condiciones, grave escasez de personal y el tráfico generalizado de drogas y otros productos de contrabando”, que se daban allí.

Operativo de los agentes de seguridad para recibir a Nicolás Maduro en Estados Unidos. Foto: REUTERS

El edificio principal del MDC cuenta con nueve pisos, aunque su parte superior está ocupada por la Unidad de Vivienda Especial, más conocido como “el hoyo”, donde llevan a los presos de mayor peligro.

Las celdas tienen cinco metros cuadrados, con cámaras de seguridad y luces que permanecen prendidas a lo largo de todo el día. Además, se indicó que cada espacio tiene una pequeña ventana, además de un inodoro, un lavabo y un escritorio.

La operación en contra de Nicolás Maduro en Venezuela

Trump informó este sábado que su país llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” e indicó que “su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”.

Horas después, el mandatario venezolano arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en el norte de Nueva York, para ser trasladado, según medios locales, en un helicóptero al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn.

Así se llevaron al líder venezolano. Foto: Cuenta de Truth de Donald Trump

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

Trump explicó que un equipo estadounidense controlará Venezuela trabajará junto al pueblo venezolano para facilitar la transición tras la detención de Maduro y su esposa y añadió que están establecidos en el país para quedarse hasta asegurar el fin del chavismo y una “transición apropiada”.