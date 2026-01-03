Detención de Maduro: Trump anunció que Estados Unidos dirigirá a Venezuela hasta que haya “una transición segura”

El presidente de Estados Unidos brindó una conferencia de prensa en la que dio detalles de la operación de detención del líder del régimen. Además, mencionó cuestiones del futuro del país sudamericano.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Donald Trump brindó una conferencia de prensa luego de la operación que finalizó con la detención de Nicolás Maduro en Venezuela. Allí, confirmó que su administración dirigirá el país hasta que haya una transición “segura” y “apropiada”.

“Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años”, dijo desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).

Trump, que no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, afirmó que quiere “paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país”.

Qué dijo Trump sobre el petróleo de Venezuela

Sobre el petróleo, indicó que las empresas petroleras estadounidenses llegarán a Venezuela y para “gastar miles de millones de dólares, arreglar la infraestructura petrolera muy dañada y comenzar a ganar dinero para el país”.

“No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano durante décadas; no vamos a permitir que eso suceda”, dijo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Antes de la conferencia, durante una entrevista con Fox News, Trump había dicho que analizaría la posibilidad de que la líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, asumiera el poder.

Además, mencionó que las fuerzas militares de EE.UU. permanecerán en el Caribe en “alto estado de alerta”, por lo que seguirá la presencia militar allí.

Los detalles de la operación para detener a Nicolás Maduro y su esposa

Trump expresó que la operación para apresar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, se produjo en “una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas”.

Así se llevaron al líder venezolano. Foto: Cuenta de Truth de Donald Trump

El presidente no precisó el nombre de esa “fortaleza” en la capital venezolana ni si se trataba del Palacio de Miraflores, donde se encuentra el despacho presidencial.

“Estaba tratando de irse a un lugar seguro cuando llegamos, tratando de escapar y no fue capaz de hacerlo porque nuestros miembros fueron mucho más rápidos, nuestra posición fue más rápida”, explicó.

Y sumó: “Llegamos de sorpresa, pero estaban en el fondo esperando algo. Él estaba tratando de llegar a un lugar seguro cuando nosotros llegamos. 47 segundos para la captura, esto fue lo que duró, fue muy rápido. No tuvo la capacidad de llegar a la puerta donde iba a poder escapar”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Trump aseguró que la acción ha sido “una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos” y que “todas las capacidades militares venezolanas quedaron neutralizadas”, durante la acometida, que incluyó ataques desde helicópteros en Caracas y otras regiones circundantes.