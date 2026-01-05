De la caída de Maduro en Venezuela a las protestas en Irán: los hechos que marcaron el inicio de un año caótico a nivel internacional

Inestabilidad geopolítica, conflictos bélicos y cambios drásticos en el liderazgo mundial. El inicio del 2026 mantiene en vilo al mundo en un escenario internacional cada vez más complejo.

Una persona viste una camiseta con la imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con la frase "Capturado" Foto: EFE

Las últimas 48 horas estuvieron marcadas por una sucesión de hechos que, en distintos puntos del planeta, evidencian un escenario internacional cada vez más complejo.

Desde América hasta Medio Oriente y Asia, gobiernos y actores políticos protagonizaron episodios que reavivaron conflictos latentes, profundizaron alianzas estratégicas y encendieron alertas diplomáticas a nivel global.

Uno por uno, los acontecimientos internacionales más destacados en lo que va del 2026

Estados Unidos ataca Venezuela

En la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación militar a gran escala que incluyó bombardeos en Caracas y el despliegue de fuerzas especiales (Fuerza Delta). El presidente Trump anunció que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados fuera de Venezuela.

El traslado de Nicolás Maduro hasta el tribunal federal del sur de Nueva York. Foto: REUTERS

Al día de hoy (5 de enero), Maduro se encuentra bajo custodia en Nueva York, donde debe comparecer ante un juez federal por cargos de narcoterrorismo. Ante el vacío de poder, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia. Aunque calificó la acción estadounidense como un “secuestro” y una agresión ilegal, recientemente mostró una postura de apertura, invitando a Washington a una “agenda de cooperación” para estabilizar el país.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) este sábado, en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE

Golpe de estado frustrado contra Traoré

El Gobierno de Burkina Faso denunció la presunta participación de actores externos en el intento de golpe de Estado frustrado el sábado 3 de enero contra la administración del presidente Ibrahim Traoré. Según informaron las autoridades, el complot contemplaba el asesinato de oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de desestabilizar al Ejecutivo.

De acuerdo con fuentes de seguridad, el principal sospechoso fue detenido e identificado como el supuesto autor intelectual de la maniobra golpista. En ese marco, las investigaciones apuntan a una estrecha vinculación del detenido con el exjefe de la junta militar, Paul-Henri Sandaogo Damiba, quien reside en Togo desde su salida del poder y que, según las autoridades, habría coordinado la operación junto a contactos dentro del país.

Medios locales señalaron que las pesquisas permitieron reunir información considerada “altamente incriminatoria”, lo que derivó en la detención de otros implicados por su presunta participación en el complot.

Ejército de Burkina Faso. Foto: Gobierno de Burkina Faso.

El plan incluía el asesinato del comandante de la base de drones, una instalación clave para la seguridad nacional. Esta acción habría tenido como finalidad debilitar las capacidades defensivas del Estado y facilitar la infiltración de mercenarios y grupos terroristas armados desde el exterior, con la intención de atacar infraestructuras estatales estratégicas.

Arabia Saudita aplasta a los Emiratos Árabes Unidos en Yemen

Fuerzas respaldadas por Arabia Saudita y alineadas con el gobierno yemení reconocido internacionalmente tomaron este sábado 3 de enero el control de Mukalla, capital de la provincia oriental de Hadramaut y uno de los puertos estratégicos del país sobre el mar Arábigo, según informó el Ejército en un comunicado oficial.

Según declaraciones, tanto Mukalla como las zonas costeras adyacentes quedaron bajo dominio de las Fuerzas Escudo de la Nación y de las Fuerzas de Protección de Hadramaut, tras la retirada de combatientes separatistas apoyados por Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades militares precisaron que la ciudad, el cuartel general del mando regional y la totalidad de las instalaciones militares y civiles pasaron a estar plenamente controladas por las tropas leales al Ejecutivo reconocido por la comunidad internacional.

Arabia Saudita lanza ataques en Yemen contra un grupo respaldado por Emiratos Foto: REUTERS

En la misma línea, el Consejo Nacional de Hadramaut (organismo local alineado con el gobierno central) confirmó que Mukalla había sido “liberada” y aseguró que los denominados “proyectos de caos” fracasaron. Según el comunicado, la ciudad volvió a quedar bajo la autoridad del Estado en el marco de la soberanía provincial.

Yemen atraviesa un conflicto armado desde finales de 2014, cuando los rebeldes hutíes, con apoyo de Irán, tomaron la capital, Saná, lo que obligó al gobierno a trasladarse al exilio. Aunque los enfrentamientos a gran escala con los hutíes disminuyeron tras la tregua impulsada por la ONU en 2022, las disputas internas entre aliados nominales en el sur y el este del país adquirieron un peso cada vez mayor en la dinámica del conflicto.

Donald Trump amenaza a Dinamarca con tomar Groenlandia, también México y Colombia

Donald Trump afirmó en varias ocasiones en el último año que Estados Unidos “necesita” Groenlandia, isla rica en recursos naturales, e incluso sugirió que podría explorar opciones para que pase bajo jurisdicción estadounidense. Tras la operación en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, la amenaza ahora parece más real.

Ante esta situación, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pidió al Gobierno estadounidense que deje de lanzar “amenazas” hacia Groenlandia, después de que Trump reiterase de nuevo su interés por este territorio autónomo danés.

La ubicación de Groenlandia la convierte en una pieza clave para Estados Unidos. Está en una zona estratégica del Atlántico Norte y del Ártico, un espacio que gana cada vez más relevancia a medida que el deshielo abre nuevas rutas marítimas y facilita el acceso a recursos naturales que antes estaban prácticamente inaccesibles.

A su vez, Trump volvió a lanzar duras acusaciones contra gobiernos de América Latina y puso nuevamente el foco en Colombia, al apuntar contra el presidente Gustavo Petro, a quien al igual que al mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó sin pruebas de estar vinculado al narcotráfico. En ese marco, el exmandatario estadounidense deslizó incluso la posibilidad de una intervención en territorio colombiano.

Trump calificó a su par colombiano como un “enfermo” que “le gusta fabricar cocaína y mandarla a Estados Unidos”. Ante la consulta de un periodista sobre si esas declaraciones implicaban una eventual operación militar estadounidense en Colombia, respondió de manera escueta: “Suena bien”, al justificar que en ese país “han matado a muchas personas”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Las advertencias también alcanzaron a Cuba, cuyo futuro Trump vinculó con la situación de Venezuela. Si bien descartó una invasión directa, aseguró que la isla “siempre ha sobrevivido gracias a Venezuela”, pero que ahora “no recibirá ese dinero y no tendrán ingresos”. En ese sentido, sentenció: “Cuba está a punto de caer”, aunque aclaró: “Simplemente va a caer, no creo que necesitemos intervenir”.

Por último, el dirigente republicano incluyó a México dentro de los países señalados por su administración en el marco de la lucha contra el narcotráfico. “Vamos a tener que hacer algo”, afirmó, y añadió: “Hay que hacer algo con México. Tiene que organizarse porque se están filtrando (los estupefacientes) desde ahí. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México”.

Kim Jong-un prueba un misil que no fue detectado por Japón

Corea del Norte efectuó este domingo el lanzamiento de un proyectil no identificado con dirección al mar de Japón, denominado mar del Este en la península coreana, según informaron las autoridades de Corea del Sur y Japón. El episodio coincidió con la jornada previa al viaje del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, a China, donde tiene prevista una visita de Estado.

Kim Jong-un, inspeccionando una fábrica de municiones militares en Corea del Norte. Foto: EFE

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS) detalló en un comunicado que se trató del primer lanzamiento realizado por Pyongyang en lo que va del año y que ocurrió menos de una semana después de la prueba de dos misiles de crucero sobre el mar Amarillo. No obstante, el organismo militar evitó brindar mayores precisiones sobre las características del proyectil.

En tanto, el Ministerio de Defensa de Japón informó a través de la red social X, que el misil balístico ya había impactado en aguas del mar de Japón. El lanzamiento se produjo el mismo día en que la agencia estatal norcoreana KCNA dio a conocer que el líder del país, Kim Jong-un, inspeccionó la jornada anterior una “importante” fábrica de municiones, con el objetivo de supervisar la producción de armamento guiado de carácter táctico.

Turquía y Arabia cierran su alianza en Sudán, Yemen y Somalia

Turquía y Arabia Saudita sellaron una nueva etapa de cooperación estratégica tras una comunicación telefónica entre el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman. El entendimiento se apoya en el compromiso de “defender y preservar la integridad territorial” de Yemen, Sudán y Somalia, tres países atravesados por conflictos y disputas de influencia regional.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman. Foto: via REUTERS

El acercamiento entre Ankara y Riad envía una señal directa a Emiratos Árabes Unidos, en un contexto marcado por reveses recientes de Abu Dabi en Yemen y por los avances del Ejército sudanés en Sudán, respaldados por inteligencia turca y saudí. Asimismo, el acuerdo también es interpretado como un mensaje hacia Israel, luego de que ese país reconociera recientemente a Somalilandia, una decisión que impacta sobre la soberanía de Somalia.

Según trascendió, la alianza mantiene abierta la posibilidad de diálogo con otros actores del mundo islámico, entre ellos Qatar e Irán, con el objetivo de ampliar el consenso regional en torno a estos principios.

Protestas en Irán, mientras hay reunión de emergencia del gabinete en Israel

Las autoridades judiciales y militares de Irán endurecieron este lunes su discurso frente a las protestas registradas en el país y advirtieron que no habrá “ninguna indulgencia” con quienes participan de las manifestaciones, a quienes calificaron como “alborotadores” y aseguraron que “serán puestos en su sitio en el menor tiempo posible”.

Los iraníes salieron a las calles. Foto: EFE

El jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, advirtió que “los alborotadores deben saber que, si en el pasado se hicieron concesiones, ya no habrá más indulgencia”, según consignó la agencia estatal Mizan.

En ese contexto, el funcionario sostuvo que, dado que “los principales enemigos de nuestro pueblo, los regímenes estadounidense y sionista (Israel), han apoyado oficial y abiertamente el caos en nuestro país en la coyuntura actual, ningún alborotador puede alegar que fue engañado”.

No obstante, Ejei señaló que las autoridades “escucharán” a aquellos manifestantes que, “en ocasiones, con razón y de forma correcta”, expresan reclamos legítimos. Sin embargo, aclaró que el Estado actuará “con firmeza” frente a quienes intenten “aprovecharse de este ambiente” para provocar disturbios.