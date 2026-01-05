Juicio a Nicolás Maduro: quién es Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que estará a cargo del proceso en Nueva York

El Magistrado tiene una extensa trayectoria en polémicos casos judiciales. Tan amplia es su carrera que ha participado en el juicio por daños derivados del atentado contra las Torres Gemelas, el proceso por acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Epstein y el caso contra Michael Cohen, ex abogado del presidente Donald Trump.

Alvin Hellerstein, juez que se encargará de las acusaciones a Nicolás Maduro Foto: Fanpage David J Harris Jr

El juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, estará a cargo del proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que se tramita en Nueva York. La primera audiencia está prevista para este lunes en un tribunal federal.

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Alvin Hellerstein Foto: -

En abril del año pasado, Hellerstein integró el grupo de jueces que frenó la deportación de inmigrantes al determinar que no podían ser expulsados sin notificación previa ni derecho a una audiencia. Además, en 2020 ordenó la liberación de Michael Cohen, exabogado de Donald Trump, al concluir que el Departamento de Justicia había vulnerado su derecho a la libertad de expresión.

Un juez de amplia trayectoria

El magistrado nació en Nueva York en 1933 y se graduó en la Universidad de Columbia hace casi 50 años. Entre 1957 y 1960 formó parte del Cuerpo de Auditores Generales del Ejército estadounidense y luego ejerció en el ámbito privado hasta 1998, cuando fue designado por el entonces presidente Bill Clinton para ocupar una vacante en la Corte del Distrito Sur.

Hellerstein también fue quien condujo el proceso iniciado por Mayimba Music, la discográfica que posee los derechos de las obras del cantante dominicano Ramón Arias Vásquez, contra Shakira y Sony Music. En esa causa, la demandante sostenía que “Loca”, el éxito que la artista colombiana lanzó en 2010, constituía un plagio de “Loca con su Tiguere”, canción compuesta en 1998 por Arias Vásquez.

Shakira en Vélez. Foto: Prensa Fenix.

En ese expediente, el juez dio lugar parcialmente al reclamo y dictaminó que “Loca” era una “copia ilegal” de la obra original. Sin embargo, la condena alcanzó únicamente a la discográfica, al considerar que Shakira desconocía el origen del tema. Además, excluyó del fallo a la versión en inglés de la canción, interpretada solo por la cantante, al entender que no existió una infracción a los derechos de autor.

En 2012, Hellerstein dio curso a una demanda multimillonaria presentada por los propietarios de las Torres Gemelas del World Trade Center, destruidas en los atentados del 11 de septiembre. Los demandantes responsabilizaron a American Airlines y United Continental por supuestas fallas en los controles de seguridad que, por negligencia, habrían permitido los ataques que causaron cerca de 3.000 muertes. En ese contexto, el magistrado desestimó las apelaciones de las aerolíneas y habilitó el avance del reclamo por una suma de 2.800 millones de dólares.

Unos años más tarde, en 2019, fue partícipe en la denuncia por abuso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein. Durante el proceso desestimó 17 demandas que se habían presentado contra él.

El magistrado también intervino en un pedido impulsado por el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y otros organismos internacionales contra la cerealera argentina Vicentín, con el objetivo de rastrear transferencias al exterior realizadas por la empresa tras la cesación de pagos.

Vicentin

Qué cargos enfrenta la esposa de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

En casos similares, los acusados suelen ser presentados inicialmente ante un juez para la lectura formal de los cargos, la verificación de su identidad y la definición de aspectos preliminares como la detención preventiva o la designación de abogados.

Nicolás Maduro escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas, luego de su captura este sábado, en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE.

Es probable que ambos queden en detención preventiva sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial, según indicaron el diario The New York Times y la cadena CBS.

La operación que terminó en la captura de Nicolás Maduro

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, difundió este domingo en X un comunicado conjunto con el Departamento de Justicia, el FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA) sobre la operación que permitió la captura de Maduro y su esposa, señalando que requirió meses de planificación y que tenía el objetivo de “garantizar el traslado seguro de los acusados al país para enfrentar los cargos federales que se les imputan”.

El comunicado subraya que todos los procedimientos se realizaron “en estricta conformidad con la ley estadounidense” y que la misión apoyó “una investigación criminal en curso vinculada al narcotráfico y delitos relacionados” que, según Washington, “contribuyen a la violencia y a la crisis de drogas en la región”.

Detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos. Foto: Capturas de video / X (Twitter).

La fiscal general agregó que “se exploraron todas las opciones legales para resolver la situación de manera pacífica”, y atribuyó la responsabilidad del desenlace a “la persistencia en la conducta delictiva” de los acusados.