Cómo es el petrolero Marinera/Bella 1, el enorme buque interceptado por EEUU que cambió de identidad en plena fuga

El navío huyó antes de llegar a Venezuela y fue perseguido por durante tres semanas, en un despliegue de fuerzas especiales, aviones de vigilancia y hasta submarinos rusos.

Estados Unidos interceptó al buque petrolero Marinera/Bella 1. Foto: REUTERS

En medio de las tensiones con Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro, fuerzas de Estados Unidos interceptaron a un buque petrolero sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela, tras rastrearlo en el Atlántico durante casi tres semanas de persecución.

Se trata del tanquero “Marinera”, antes conocido como “Bella 1″, que se dio a la fuga en diciembre tras el intento de la Guardia Costera de abordarlo y se adentró en el Atlántico.

Así fue interceptado el buque Marinera/Bella1 en el Atlántico. Video: X @Sec_Noem

Desde entonces hasta su captura, el recorrido del navío se transformó en un despliegue de fuerzas especiales, aviones de vigilancia y hasta submarinos rusos.

Cómo es Marinera/Bella 1, el buque que cambió de identidad en plena fuga

Sobre el petrolero de -en un principio- bandera panameña pesa una sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que data de 2024, cuando fue acusado de formar parte de la red de transporte de crudo iraní destinado a financiar a la Guardia Revolucionaria y a Hezbollah.

La embarcación habría operado bajo diversas banderas, característica típica de la denominada “flota oscura” o “flota fantasma”, integrada por buques que transportan petróleo de países sancionados mediante estructuras de propiedad irregulares y sin seguros occidentales.

El Marinera es un buque petrolero de grandes dimensiones. Construido en 2002, entre sus características principales se encuentran:

Tipo de buque : petrolero de crudo (VLCC-Very Large Crude Carrier).

Dimensiones : tiene una eslora (largo) de aproximadamente 333 metros y una manga (ancho) de 60 metros.

Capacidad de carga : su peso muerto (DWT) es de 318,518 toneladas.

Identificación: Su número IMO es 9230880.

El buque Marinera/Bella 1 también fue conocido como Overseas Mulan. Foto: Marine Traffic

El cambio de bandera

El 21 de diciembre de 2025, cuando se dirigía hacia Venezuela para cargar petróleo, la Guardia Costera de Estados Unidos intentó abordarlo en aguas del Caribe.

El buque emprendió la huida hacia el Atlántico Norte. Durante la persecución, la tripulación realizó una serie de modificaciones para intentar perder el rastro: pintaron una bandera rusa en el casco, cambiaron su nombre a Marinera y gestionaron su registro bajo pabellón ruso, fijando como puerto base la ciudad de Sochi, en el Mar Negro.

Se presume que al momento de ser interceptado, el petrolero viajaba con rumbo al puerto ruso de Murmansk.

Estados Unidos interceptó un buque petrolero en Venezuela. Foto: X @US_EUCOM

El despliegue militar de EEUU y Rusia

Para su incautación, EEUU movió recursos normalmente utilizados en operaciones de mayor envergadura: al menos 12 aviones de transporte C-17 Globemaster III aterrizaron en bases británicas transportando helicópteros especializados MH-47G Chinook y MH-60M Black Hawk de la unidad de élite conocida como “Nightstalkers”.

Además, el despliegue incluyó dos cañoneras AC-130J Ghostrider y helicópteros V-22 Osprey, los cuales realizaron entrenamientos de asalto sobre el océano.

Por su parte, Rusia desplegó un submarino junto con otros medios navales para escoltar al Marinera.

Si bien ni el Kremlin ni el Departamento de Defensa estadounidense confirmaron el tipo específico de submarino, podría tratarse del Kazan u otra unidad moderna de ataque.