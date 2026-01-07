Tensión en la costa de Venezuela: Estados Unidos incautó dos buques petroleros pese a la intervención de Rusia

Se trata de los navíos sancionados Marinera/Bella 1 y M/T Sophia. El primero de ellos huyó antes de llegar al país y era rastreado desde hace casi tres semanas.

Estados Unidos interceptó un buque petrolero en Venezuela. Foto: X @US_EUCOM

Fuerzas de Estados Unidos interceptaron este miércoles a un buque petrolero Marinera/Bella 1, que se encuentra bajo sanción y huyó antes de llegar a Venezuela, tras rastrearlo en el Atlántico durante casi tres semanas de persecución.

El Comando Europeo de EEUU informó que el navío fue incautado “por violaciones a las sanciones estadounidenses” en el Atlántico Norte “en virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por la USCGC Munro”.

Así fue interceptado el buque Marinera/Bella1 en el Atlántico. Video: X @Sec_Noem

El barco no logró atracar en el país sudamericano ni cargar petróleo. Si bien el buque está vacío, la Guardia Costera estadounidense lo persiguió hasta el Atlántico en un intento de tomar medidas contra una flota de petroleros que transportan crudo ilícito por todo el mundo (la conocida como flota fantasma), incluyendo el que procede del mercado negro vendido por Rusia.

EEUU interceptó otro buque en el Caribe

Además del Marinera/Bella 1, el Comando Sur de Estados Unidos anunció que también interceptó el buque M/T Sophia.

“En una acción realizada antes del amanecer de esta mañana, el Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, detuvo sin incidentes a un buque cisterna de la ‘flota fantasma’ autorizado y sin estado”, señaló el Southcom en sus redes sociales.

Estados Unidos incautó otro buque en el Caribe. Video: X @Southcom

Y añadió: “El buque interceptado, M/T Sophia, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el Mar Caribe. La Guardia Costera de EEUU lo escolta hasta Estados Unidos para su destino final”.

“A través de la Operación Lanza del Sur, el Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de erradicar la actividad ilícita en el hemisferio occidental. Defenderemos nuestra Patria y restauraremos la seguridad y la fortaleza en todo el continente americano”, cierra el texto.

La Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que “la Guardia Costera llevó a cabo abordajes consecutivos, meticulosamente coordinados, de dos buques cisterna de la ‘flota fantasma’”.

Estados Unidos interceptó un buque petrolero en las costas de Venezuela. Foto: REUTERS

“Pueden huir, pero no pueden esconderse. Nunca cejaremos en nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense e interrumpir la financiación del narcoterrorista dondequiera que la encontremos, punto”, señaló en redes.

La injerencia de Rusia en la captura del Marinera/Bella 1

La acción estadounidense tuvo lugar pese a la injerencia de Rusia, que envió un submarino para escoltar al petrolero. Segín The Wall Street Journal, que cita como fuente a un funcionario de EEUU, Moscú envió varios medios navales para escoltar al navío, que llevaba más de dos semanas intentando evadir el bloqueo de Washington a buques sancionados cerca de Venezuela.

La tripulación del buque repelió un intento de Estados Unidos de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Mientras la Guardia Costera lo seguía, los ocupantes pintaron una bandera rusa en un costado, le cambiaron el nombre a “Marinera” y modificaron su matrícula a rusa.

Rusia solicitó que EEUU detenga la persecución de ese buque, según indicaron al diario otros tres funcionarios estadounidenses, y su Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que estaba siguiendo con preocupación la situación en torno al petrolero.