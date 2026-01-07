Un reconocido rapero fue detenido en la misma cárcel que Nicolás Maduro: “A punto de tener el mejor equipo de baloncesto”

Tekashi 6ix9ine rompió el acuerdo de libertad condicional y vuelve tras las rejas, por lo que antes de quedar en prisión envió un mensaje a sus fans.

Nicolás Maduro y 6ix9ine. Foto: Reuters e Instagram

El rapero Tekashi 6ix9ine ingresó a prisión este martes luego de romper el acuerdo de libertad condicional que pesaba sobre él. Lo curioso del caso es que está detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, sitio en el que se encuentra Nicolás Maduro tras ser capturado.

Como si fuera poco, el polémico rapero habló en sus redes sociales acerca de su detención, mientras acudía al MDC de Brooklyn.

El mensaje de 6ix9ine mientras se dirigía a la prisión

El rapero Tekashi 6ix9ine fue detenido en la misma prisión que Nicolás Maduro. Video: Instagram.

“Estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de estar simplemente encerrado con presidentes”, indicó en un video en la previa de su detención.

6ix9ine se mostró feliz de conocer también a Luigi Mangione, detenido en ese centro por presuntamente asesinar a Brian Thompson, director ejecutivo de una compañía de seguros médicos estadounidense, que se ha convertido en una especie de ídolo, especialmente en redes sociales.

“A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”, se animó a bromear antes de volver a quedar tras las rejas.

El rapero Tekashi 6ix9ine. Foto: Instagram

El cantante, de madre mexicana y de padre puertorriqueño, recordó que en otro ingreso compartió cárcel con Sean ‘Diddy’ Combs y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, así como otros presos de alto perfil.

El rapero volvió a prisión, por un plazo de tres meses, después de que un juez determinara que violó las condiciones de su libertad condicional al acumular nuevos incidentes violentos y problemas legales mientras seguía bajo supervisión judicial.

Es la segunda vez en poco más de un año que el rapero es condenado a prisión por violar su libertad condicional.