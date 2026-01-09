Colombia y EEUU sellaron un acuerdo contra el ELN: qué implica la cooperación entre Trump y Petro y cómo operaría

Gustavo Petro y Donald Trump apelaron al diálogo en medio de tensiones geopolíticas marcadas tras la captura de Maduro en Venezuela. Los detalles.

Los líderes mantuvieron un llamado telefónico en medio de tensiones cruzadas. Foto: Reuters y EPA

En medio de un clima regional marcado por tensiones geopolíticas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su par de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron avanzar en “acciones conjuntas” contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la principal guerrilla activa en territorio colombiano y en áreas fronterizas con Venezuela. El entendimiento se alcanzó durante una llamada telefónica entre ambos mandatarios, que fue presentada por el gobierno colombiano como un paso hacia la cooperación en materia de seguridad y combate a grupos armados ilegales.

La comunicación entre Petro y Trump fue la primera registrada entre ambos luego de semanas de tensión diplomática por las operaciones estadounidenses en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro e incluyó un compromiso explícito de enfrentar de manera conjunta a la guerrilla que opera en el norte de Colombia y a lo largo de la frontera con Venezuela. Según el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, Petro solicitó apoyo para que Washington contribuya a “golpear duro al ELN en la frontera”, bajo la lógica de que este grupo ha utilizado zonas de retaguardia que se extienden hacia territorio venezolano para reorganizarse tras acciones del Estado colombiano.

Gustavo Petro. Foto: REUTERS.

“El presidente Petro le volvió a decir al presidente Trump que se se ayudara a golpear duro al ELN en la frontera, porque ellos cuando nosotros atacábamos siempre terminaban en Venezuela y había veces que Venezuela ayudaba y otras veces que no ayudaba”, explicó Benedetti en declaraciones radiales que reflejan la lógica detrás del acuerdo bilateral. El objetivo oficial planteado por Bogotá es que los miembros de esa guerrilla “no tengan retaguardia para ellos defenderse, sino al revés”, lo que implicaría acciones coordinadas tanto en territorio colombiano como en áreas donde el ELN podría encontrar refugio.

Qué es ELN, la principal guerrilla activa en territorio colombiano y en áreas fronterizas con Venezuela

El ELN es considerado por Colombia como un grupo armado que desafía permanentemente al Estado con secuestros, ataques a fuerza públicas y reclutamiento forzado y frustró repetidos intentos de diálogo de paz desde que Petro asumió la presidencia en 2022. Los contactos con la guerrilla están suspendidos desde hace meses en medio de una escalada de violencia que cobró decenas de vidas y desplazó a comunidades enteras, especialmente en zonas como El Catatumbo, ubicada en el norte colombiano.

El acercamiento entre Bogotá y Washington también responde a un contexto más amplio de tensión bilateral que precedió a este acuerdo. En los últimos meses, las relaciones entre Petro y Trump se habían tensado por acusaciones cruzadas, sanciones y fuertes declaraciones por parte de la administración estadounidense relacionadas con la lucha contra el narcotráfico y la seguridad regional. La llamada telefónica entre ambos mandatarios fue descrita por funcionarios colombianos como un paso hacia “borrón y cuenta nueva” en la relación, destacando un clima de mayor “alivio” y “tranquilidad” tras la conversación.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Además de los objetivos de seguridad, el entendimiento entre Petro y Trump incluye una invitación formal extendida por el presidente estadounidense para que el líder colombiano visite la Casa Blanca, lo que podría marcar un nuevo capítulo diplomático tras meses de roces. La cooperación contra el ELN aparece enmarcada en un intento más amplio de estabilizar las relaciones entre ambos países, aunque el detalle operativo de las acciones conjuntas aún no se expuso públicamente por las autoridades involucradas.

Este acuerdo también se produce en un contexto donde otros grupos armados, como disidencias de las FARC y estructuras vinculadas al narcotráfico, continúan activos en la región, y donde la frontera entre Colombia y Venezuela representa un desafío persistente para las políticas de seguridad nacional del país cafetero y para los esfuerzos multilaterales de Estados Unidos en materia de lucha contra el crimen organizado en la región.