Trump frenó el segundo ataque contra Venezuela: la liberación de presos políticos es “un gesto muy importante e inteligente”

El presidente de Estados Unidos publicó un mensaje en el que mencionó que ambos países “están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción de su infraestructura de petróleo y gas”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Donald Trump frenó una segunda oleada de ataques contra Venezuela, según detalló en sus redes sociales. El presidente de Estados Unidos así lo decidió luego de que se haya dado la liberación de distintos presos políticos durante el jueves.

El republicano consideró que los dos países “están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción”. Además, indicó que estaba planificada una segunda ofensiva contra el régimen que supo liderar Nicolás Maduro, actualmente preso en Nueva York.

El mensaje de Donald Trump en el que confirma que canceló la segunda oleada de ataques contra Venezuela. Foto: Captura de pantalla

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente”, detalló Donald Trump en un mensaje publicado en su perfil de Truth Social.

Asimismo, añadió: “Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas”.

“Gracias a esta cooperación, cancelé la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria”, aseveró el mandatario estadounidense.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Además, dio detalles de los pasos a seguir con respecto a las medidas de seguridad en el Caribe. “Todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad”, aclaró el mandatario.

Donald Trump recordó que “las grandes petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares”, aunque también adelantó que se reunirá este viernes en la Casa Blanca con representantes de estas empresas.

Estados Unidos destacó la presión de Trump para liberar presos políticos

Algunos de los presos políticos liberados en Venezuela ya vuelan con destino a sus países natales. Según Donald Trump, esa sensación de alivio y libertad que sienten es gracias a su gestión.

La liberación de presos políticos en Venezuela. Foto: REUTERS

La Casa Blanca atribuyó la primera liberación de presos en Venezuela desde la destitución de Nicolás Maduro a la “influencia” del mandatario de Estados Unidos: “Este es un ejemplo de cómo el presidente está utilizando al máximo su influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y el venezolano”, afirmó la subsecretaria de prensa, Anna Kelly.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se expresó en la misma línea y explicó que la estrategia de Washington para la transición política en Venezuela se apoya en una secuencia de intervenciones que priorizan la estabilización y el control económico como herramientas para moldear el futuro del país sudamericano.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado describió la liberación de varios presos políticos venezolanos, anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como “un acto de restitución moral” en un mensaje a las familias de los detenidos.