Estados Unidos afirmó que la liberación de presos políticos en Venezuela se logró gracias a la “influencia” de Donald Trump

La presión del presidente norteamericano habría sido clave para que cinco españoles pudieran volver a sus hogares tras varios meses detenidos.

Donald Trump durante el operativo de detención de Nicolás Maduro en Venezuela. Foto: via REUTERS

Los cinco presos españoles liberados por Venezuela -José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel- ya se encuentran volando rumbo a España. Según Donald Trump, esa sensación de alivio y libertad que sienten, es gracias a su gestión.

La Casa Blanca atribuyó la primera liberación de presos en Venezuela desde la destitución de Nicolás Maduro a la “influencia” del mandatario de Estados Unidos: “Este es un ejemplo de cómo el presidente está utilizando al máximo su influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y el venezolano”, afirmó la subsecretaria de prensa, Anna Kelly.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se expresó en la misma línea y explicó que la estrategia de Washington para la transición política en Venezuela se apoya en una secuencia de intervenciones que priorizan la estabilización y el control económico como herramientas para moldear el futuro del país sudamericano.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado describió la liberación de varios presos políticos venezolanos, anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como “un acto de restitución moral” en un mensaje a las familias de los detenidos.

Presos políticos con ciudadanía extranjera en Venezuela

Foro Penal contabiliza en el país 863 presos políticos, de los cuales 86 tienen una ciudadanía extranjera o doble nacionalidad. Pero eso no es todo: la situación de los detenidos en Venezuela tomó mayor relevancia tras la difusión de un listado que segmenta a los presos políticos según su nacionalidad, lo que permitió dimensionar el alcance internacional de las detenciones.

De acuerdo con ese relevamiento, entre los encarcelados se registran ciudadanos de más de veinte países, con una presencia significativa de personas de origen colombiano, español e italiano, además de casos con doble nacionalidad venezolana.

La liberación de presos políticos en Venezuela. Foto: REUTERS

En Argentina particularmente, crece la expectativa por la situación del gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, detenidos en Venezuela.

En ese contexto, la primera reacción del Gobierno llegó de la mano de la senadora Patricia Bullrich, quien celebró la medida y exigió la liberación de ambos ciudadanos argentinos.

“Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia”, señaló la ex ministra de Seguridad en su cuenta oficial de la red social X. Y añadió: “Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”.