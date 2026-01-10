Protesta de agricultores europeos por el pacto entre el Mercosur y la UE. Foto: REUTERS

El próximo 17 de enero de 2026, el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmarán en Paraguay un acuerdo histórico que llevaba 25 años de negociaciones. Empero, pese a que este resultado ha sido festejado por muchas facciones y partes de la sociedad, otros grupos mostraron su descontento.

Ese grupo que manifestó su descontento fueron diferentes agricultores de Europa, principalmente de Italia, Francia, Bélgica y Polonia, quienes realizaron todo tipo de manifestaciones y bloqueos de rutas con tractores para evidenciar su descontento.

Un acuerdo histórico entre la UE y Mercosur

La mayoría de los 27 países que integran la UE firmaron a favor de que esta comunidad política se integre a la que forman los estados latinoamericanos.

Uno de los puntos a tener en cuenta y que ayudaría a los productos argentinos, pero que podría significar una complicación de los mismos europeos (de allí las protestas), destaca la agroindustria. Con el pacto, se eliminarán o reducirán aranceles a los productos primarios provenientes de la Argentina, y se impulsarían exportaciones de la soja, trigo, maíz y otros granos, además de carnes, vinos y biocombustibles, como el biodiésel.

Agricultores polacos protestan contra el acuerdo comercial de la Unión Europea con el Mercosur. Foto: REUTERS

Frente a esta situación, grupos de agricultores se acercaron a lugares históricos y emblemáticos y bloquearon accesos de rutas y calles con tractores y pancartas, manifestando su descontento.

El peso de la capacidad de movilización y presión del sector agrario sobre las instituciones europeas y los gobiernos nacionales ha sido, desde el inicio, el principal freno al acuerdo comercial con Mercosur.

Protesta de agricultores europeos por el pacto entre el Mercosur y la UE. Foto: REUTERS

Cabe recordar que el pasado 9 de enero de 2026, el Consejo de la Unión Europea alcanzó la mayoría calificada necesaria para aprobar el pilar comercial del acuerdo e incluso superó la oposición de países como Francia, Polonia e Irlanda.

Protestas de agricultores europeos por el acuerdo de la UE y el Mercosur. Video: X/@crismartinj

El impulso final se vio favorecido por un cambio en la postura de Italia y la necesidad de la UE de diversificar mercados, frente al aumento de proteccionismo en otras regiones.

El acuerdo creará el área de libre comercio más grande del mundo, e integrará un mercado de más de 700 millones de consumidores y algo que representa aproximadamente el 20% al 25% del PBI global.