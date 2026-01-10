Manifestante retira la bandera de la República Islámica de Irán de la embajada en Londres y muestra la bandera de “El león y el sol”, considerada como símbolo de libertad. Foto: Captura video.

En medio de las protestas contra el régimen de Teherán, un hombre trepó hasta el balcón de la embajada de Irán en Londres y arrancó la bandera de la República Islámica para mostrar en su lugar la bandera de “El león y el sol”, considerada como símbolo de libertad.

La Policía Metropolitana de Londres (Met), también conocida como Scotland Yard, indicó en X que hay agentes en el lugar y se desplazarán otros más “para prevenir cualquier disturbio”.

Protestas en Irán. Foto: via REUTERS

Video: manifestante retira la bandera de la República Islámica de Irán de la embajada en Londres

Un vídeo difundido en las redes sociales muestra a un hombre en el balcón de la misión diplomática, ubicada cerca del Hyde Park londinense, donde arranca la bandera oficial de la Revolución Islámica y saca otra con el símbolo del león y el sol, que se utilizaba hasta el derrocamiento de la dinastía real de los Pahlaví en 1979.

Manifestante retira la bandera de la República Islámica de Irán de la embajada en Londres y muestra la bandera de "El león y el sol", considerada como símbolo de libertad.

La protesta de hoy se produjo luego de qué centenares de personas se manifestaran ante el edificio para proclamar su solidaridad con las revueltas que sacuden Irán desde el 28 de diciembre contra los líderes islamistas.

La protesta del viernes, integrada principalmente por iraníes exiliados, tuvo también un tono promonárquico, con fotografías del último Sah destronado, Reza Pahlaví, y de su hijo Mohamed Reza Pahlaví, que vive en el exilio y a quien algunos manifestantes consideran ahora como el hombre que puede encabezar una eventual transición en el país.

Esa protesta fue convocada por el propio Mohamed Reza Pahlaví en un vídeo emitido el jueves, donde hacía un llamamiento a la acción los días 8 y 9 de enero.

Por qué estallaron las protestas en Irán

Las protestas estallaron el 28 de diciembre en Teherán, impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la elevada inflación.

Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42 % y una inflación punto a punto que en diciembre superó el 52 % respecto al mismo mes del año anterior, marcada por las severas sanciones de Estados Unidos y la ONU contra el país por su programa nuclear.

El Gobierno iraní viene anunciando modestas ayudas económicas que no lograron detener las protestas, como tampoco lo han conseguido las amenazas de las autoridades hacia manifestantes.

Al menos 45 manifestantes -incluidos ocho niños- murieron y cientos más resultado heridos en los primeros doce días de protestas, según difundió este jueves la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.