Trump habló sobre su encuentro con María Corina Machado, “la señorita que ganó el Nobel de la Paz”:

Donald Trump. Foto: EFE

Donald Trump aseguró que hablará con María Corina Machado sobre su capacidad para jugar un posible rol en el futuro de Venezuela, cuando ambos se encuentren la semana próxima en Washington.

“Voy a tener que hablar con ella. Podría estar involucrada en algún aspecto. Tendré que hablar con ella. Creo que es muy amable por su parte querer venir”, aseguró el presidente de Estados Unidos al ser cuestionado por la prensa si su postura en cuando al rol de María Corina Machado en el Gobierno de Venezuela podría cambiar si ella le entregara su Premio Nobel.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre. Foto: via REUTERS

“No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Premio Nobel que yo, y no quiero presumir, pero nadie más ha resuelto guerras”, dijo el republicano en respuesta.

Machado, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó en una entrevista en Fox News que “ciertamente quiere dárselo y compartirlo con él”, a lo que el Instituto Nobel explicó que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros.

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela. Foto: via REUTERS

“Noruega está muy avergonzada por lo que sucedió. Es decir, están siendo muy criticados”, aseguró el republicano.

Trump insistió en que se siente “muy honrado” de la visita de la opositora venezolana: “Tenemos a una joven que recibió el Premio Nobel de la Paz. Va a venir a presentar sus respetos a nuestro país, en realidad a mí”, consideró.

María Corina Machado; Venezuela. Foto: Reuters.

Estas declaraciones contrastan con lo que él mismo dijo cuando cuestionó la capacidad de Machado para liderar Venezuela porque “no tiene apoyo o respeto”.

Estados Unidos se ha decantado por el Gobierno de Delcy Rodríguez, ahora presidenta venezolana encargada, para pilotar una transición que estará teledirigida desde Washington.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: REUTERS

El mandatario también ha aprovechado para criticar a Barack Obama, galardonado con el premio Nobel de la Paz al inicio de su mandato.

“Obama recibió el Premio Nobel. No tenía ni idea de por qué. Todavía no tiene ni idea. Anda por ahí diciendo: ‘¿por qué recibí un Premio Nobel?’ Lo recibió casi inmediatamente después de asumir el cargo, no hizo nada y fue un mal presidente”, criticó.