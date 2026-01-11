Donald Trump amenaza a Cuba respecto del petróleo. Foto: Reuters/Evelyn Hockstein.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le advirtió este domingo a Cuba que ya no estará recibiendo más dinero o petróleo procedente de Venezuela y mencionó que el país isleño ha estado “viviendo durante años” gracias al dinero y el crudo venezolano y que a cambio ofrecía “servicios de seguridad” para los “dos últimos dictadores (por Hugo Chavez y Nicolás Maduro)”.

Donald Trump advierte a Cuba. Foto: NA.

A través de su red social Truth Social, Trump lanzó tras esa afirmación: “PERO YA NO MÁS!”. Y agregó que “la mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el último ataque de EE.UU.”, al tiempo que dijo que Venezuela cuenta ahora con el ejército “más poderoso” del mundo, es decir, el de Estados Unidos para protegerse.

Trump: “Les sugiero a los cubanos que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”

“¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO (de Venezuela) PARA CUBA!”: “¡CERO! Les sugiero (a Cuba) que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, agregó el mandatario republicano en su mensaje amenazante contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, presidente cubano.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Foto: EFE.

Incluso, desde la captura de Nicolás Maduro por parte de las Fuerzas Delta de los EE.UU. en un operativo que se concretó el pasado sábado 3 de enero, Donald Trump ya pronosticó en varias oportunidades que el gobierno de Díaz-Canel caerá muy pronto.

¿Podría caer el precio del petróleo?

Pese a que se atraviesan horas de mucha inestabilidad respecto del valor del petróleo producto de la captura de Nicolás Maduro y de las protestas en Irán, el precio del petróleo podría caer hasta por debajo de los 60 dólares este 2026, frente a un mercado saturado por un exceso de oferta y también una demanda más escueta, según plantean analistas citados por la agencia de noticias EFE.

Por supuesto, el conflicto en Medio Oriente que aún no termina de zanjarse, así como también la guerra en Ucrania son todos factores que hacen que el valor del crudo esté alto, pero podría suceder una caída del mismo incluso en el primer trimestre de este año, dado que se espera un superávit inusual del suministro de petróleo.

¿Qué pasará con los valores del petróleo en los próximos meses?

Hay que tener en cuenta que las inversiones que han hecho los países exportadores de petróleo en años anteriores, para esta época ya están viendo sus resultados, lo que se traduce en mayores cantidades de este bien frente a un mercado que tendría una tendencia de menor demanda, con la afloración de electrificación del transporte, además de la ralentización del crecimiento económico generalizado por las complicaciones arancelarias.