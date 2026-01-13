Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump arengó a los “patriotas iraníes” a seguir con las protestas y “tomar el control” de las instituciones de Irán.

En un mensaje en Truth Social, el mandatario de Estados Unidos animó a los manifestantes a continuar con las movilizaciones y dijo que “la ayuda está en camino”.

“¡Patriotas iraníes, SIGAN PROTESTANDO! ¡Tomen el control de sus instituciones!”, escribió el republicano.

Además, el presidente de Estados Unidos sugirió guardar “los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos” y prometió: “Pagarán un alto precio”.

Manifestaciones en Irán. Foto: REUTERS

Además, Trump dijo que canceló “todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes” y aseguró que “la ayuda está en camino”.

Finalmente, Trump escribió “MIGA”, abreviatura de Make Iran Great Again (Hacer que Irán vuelva a ser grande).

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Aranceles extra a los países que comercien con Irán

Trump dijo que cualquier país que haga negocios con Irán pagará un arancel del 25% en todos sus negocios con Estados Unidos.

La orden “entra en vigor de inmediato”, publicó el mandatario en Truth Social, y agregó que es “final y concluyente”.

La declaración representa la escalada más reciente en la campaña de presión económica de Washington contra Teherán.