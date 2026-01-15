Operación de Estados Unidos para incautar un buque petrolero de Venezuela. Foto: EFE

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó al petrolero Veronica en aguas del Caribe, el sexto buque decomisado acusado de violar el bloqueo impuesto por Washington al crudo de Venezuela.

“A primera hora de esta mañana, un equipo táctico de la Guardia Costera llevó a cabo un abordaje y la incautación del buque cisterna Veronica en el Caribe”, escribió Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, en un mensaje en X acompañado con un video de la operación.

“Como otro buque cisterna de la flota fantasma sancionada, el Veronica había transitado previamente por aguas venezolanas y operaba en desacato a la cuarentena impuesta por el presidente (Donald) Trump a los buques sancionados en el Caribe”, agregó.

Noem calificó a la acción de “impecable, de conformidad con el derecho internacional” e insistió en que “como ya se ha demostrado con múltiples abordajes, no hay forma de eludir ni escapar de la Justicia estadounidense, punto”.

La ofensiva de EEUU en las aguas del Caribe

Como parte de la operación Lanza del Sur, EE.UU. ha intensificado desde agosto su presencia naval y aérea en el Caribe, donde ha destruido sumariamente a embarcaciones supuestamente relacionados con el narcotráfico y matado a la mayoría de sus tripulantes.

Estados Unidos interceptó un buque petrolero en Venezuela. Foto: X @US_EUCOM

La semana pasada, fuerzas estadounidenses interceptaron en el Atlántico Norte al buque de bandera rusa Marinera, antes conocido como Bella 1 de bandera guyanesa, después de semanas de persecución.

Antes informó de la captura de los tanqueros Olina, M/T Sophia, Centuries y Skipper, estos dos últimos incautados en diciembre pasado.