Los empleadores decidirán si otorgan un feriado en Colombia. Foto: -

Al igual que ocurre en Argentina -donde los días no laborables no implican descanso obligatorio y quedan sujetos a la decisión del empleador-, los trabajadores en Colombia verán una modificación concreta en su calendario laboral: dejará de ser obligatorio el día adicional de descanso que muchas empresas concedían como beneficio legal.

La modificación dispone que este día, conocido como el Día de la Familia, dejará de estar garantizado por ley y solo se otorgará por decisión del empleador o si se encuentra establecido en contratos, convenios colectivos o acuerdos internos de cada empresa.

Muchos trabajadores no podrán descansar en el Día de la Familia. Foto: Pexels

Se trata de una jornada de descanso que muchas empresas debían conceder una vez al año para promover el bienestar y la vida personal de los trabajadores. Con el nuevo marco legal, ese día deja de ser obligatorio y pasa a ser un beneficio discrecional, lo que implica que no todos los empleados lo recibirán.

La eliminación de la obligatoriedad responde a una reorganización del esquema de descansos dentro del sistema laboral colombiano. El Gobierno optó por concentrar los días libres en los festivos legales remunerados, mientras deja en manos de los empleadores la posibilidad de otorgar beneficios adicionales, como este día de descanso escogido libremente por el trabajador.

Desde 2026, las empresas no estarán obligadas por ley a conceder este día. Solo deberán otorgarlo si existe un compromiso previo en el contrato laboral, en una convención colectiva o en políticas internas vigentes.

Los feriados en Colombia durante 2026

Para 2026, Colombia contará con 18 días festivos obligatorios, impulsados en gran parte por la Ley Emiliani, que traslada varios feriados a los lunes para crear fines de semana largos. Estos días continúan siendo de obligatorio cumplimiento y pago.

Este es el listado oficial de días festivos que regirán en Colombia durante 2026, incluyendo los nuevos puentes confirmados: