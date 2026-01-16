Donald Trump. Foto: EFE

Donald Trump adelantó que podría imponer una suba de aranceles a los países que no acepten sus planes para hacerse con el control de Groenlandia, en un nuevo desafío a Europa y sus socios de la OTAN.

“Puede que imponga un arancel a los países que no acepten lo de Groenlandia porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional. Así que puede que lo haga”, dijo el presidente de Estados Unidos en una mesa redonda sobre la atención médica rural.

Donald Trump sobre los aranceles a países que no apoyen su plan de Groenlandia. Video: EFE.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales.

Las palabras del mandatario llegan después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo, anunciara un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos se han sumado a la iniciativa.

Donald Trump. Foto: EFE

La Casa Blanca aseguró que estos movimientos no afectan “en absoluto” el objetivo de Trump de controlar Groenlandia, rica en metales preciosos y tierras raras.