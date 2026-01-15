Un avión de la Fuerza Aérea Danesa que transporta personal militar llega a Groenlandia. Foto: REUTERS

Varios países europeos envían apoyo militar a Groenlandia este jueves, mientras Dinamarca y sus aliados se preparan para realizar ejercicios en la zona, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuara con la presión para hacerse con la isla. Lo que llamó la atención fue la baja cantidad de soldados que llegaron a la isla.

Alemania, Francia, Suecia y Noruega,enviaron personal militar para iniciar los preparativos de simulacros de mayor envergadura este año.

“Las Fuerzas Armadas danesas, junto con varios aliados árticos y europeos, estudiarán en las próximas semanas cómo llevar a la práctica una mayor presencia y actividad de ejercicios en el Ártico”, declaró el Ministerio de Defensa danés.

Un hombre se encuentra en una calle el día de la reunión entre altos funcionarios estadounidenses y los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, en Nuuk, Groenlandia. 14 de enero de 2026. REUTERS/Marko Djurica Foto: Reuters

El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, declaró el miércoles que en la actualidad hay estacionados en Groenlandia -que tiene una población de unos 57.000 habitantes- unos 200 soldados estadounidenses, muchos menos que durante la Guerra Fría.

Hasta ahora no se ha hecho pública la magnitud de la concentración militar europea prevista, pero los despliegues iniciales parecen pequeños.

Las fuerzas armadas alemanas desplegaron un equipo de reconocimiento de 13 personas, primero en Copenhague, antes de dirigirse a Groenlandia junto con personal danés. A última hora del miércoles, un avión de las Fuerzas Aéreas danesas también aterrizó en Nuuk y el personal, vestido con uniforme militar, desembarcó y fue recibido por dos autobuses.

Olivier Poivre d’Arvor, embajador de Francia para los Polos, declaró que Francia envió unos 15 especialistas en montaña. Suecia mandó tres oficiales y Noruega, dos.

Un oficial británico también se unió al grupo de reconocimiento, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Países Bajos indicó que también está dispuesto a enviar personal y que tomará una decisión antes del fin de semana. Polonia declaró que no mandará soldados.

Reunión entre EE.UU., Dinamarca y Groenlandia

Una reunión de representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia celebrada el miércoles no produjo una solución rápida para la disputa.

“La ambición estadounidense de apoderarse de Groenlandia está intacta”, dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen a Reuters este jueves, describiendo un “desacuerdo fundamental”.

“Eso es, por supuesto, grave, y por lo tanto continuamos nuestros esfuerzos para evitar que este escenario se haga realidad”, agregó.

Por qué Trump quiere quedarse con Groenlandia

Trump ha dicho que la isla, estratégicamente situada y rica en minerales, es vital para la seguridad estadounidense y que Washington debe poseerla para evitar que Rusia o China la ocupen. Ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa para asegurar el lugar, que es un territorio autónomo de Dinamarca.

El tuit de la Casa Blanca sobre la "decisión" de Groenlandia Foto: Captura de x.com

Afirma que Dinamarca no es capaz de rechazar la influencia rusa y china en la región ártica.

Rusia dijo que la afirmación de la OTAN de que Moscú y Pekín son una amenaza para Groenlandia es un mito diseñado para despertar la histeria de forma artificial y advirtió de los peligros de una escalada de la confrontación en la región.

En la actualidad hay pocas pruebas de que un gran número de barcos chinos y rusos naveguen cerca de las costas de Groenlandia.

La defensa, reforzada

Groenlandia y Dinamarca afirman que la isla no está en venta, que las amenazas de fuerza son temerarias y que los problemas de seguridad deben resolverse entre aliados.

Destacados países de la Unión Europea han respaldado a Dinamarca y muchos líderes han advertido de que la toma de la isla por el ejército estadounidense podría suponer el fin de la OTAN.

Antes de la reunión con Estados Unidos, Groenlandia y Dinamarca declararon que habían empezado a aumentar su presencia militar en el territorio y sus alrededores, en estrecha cooperación con los aliados de la OTAN, como parte de su promesa de reforzar la defensa del Ártico.