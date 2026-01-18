Las Fuerza Quds de Irán. Foto: X/@revistacodigos

Irán le respondió al Gobierno argentino sobre la declaración que este último hizo acerca de considerar como grupo terrorista a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria. En ese sentido, sostuvo que dicha acción es “inaceptable” y que “responderá de la manera adecuada”.

“Etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligroso desde el punto de vista político. Sin duda recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán”, mencionó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

Fuerza Quds. Foto: REUTERS

La declaración del Gobierno nacional sobre la Fuerza Quds de Irán

Este sábado, Argentina declaró a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista, según un comunicado publicado por voceros del presidente Javier Milei.

“La Oficina del Presidente informa de que el Gobierno Nacional ha declarado a la Fuerza Quds y a trece individuos vinculados a este grupo militar iraní como organización terrorista”, se puede leer en el mensaje difundido ayer.

En el propio comunicado, el Gobierno nacional responsabilizó a esta formación militar iraní por los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en el año 1992 y también contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994.

El atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA se le atribuyen a Irán.

Ambos ataques, en principio, fueron atribuidos a Irán y al grupo chií libanés Hezbollah. En tanto, la Fuerza Quds es el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria iraní, cuerpo que fue fundado en 1979 tras la Revolución Islámica que se mantiene hasta estos días, por el ayatolá Ruholá Jomeini, reemplazado años después por el actual ayatolá, Alí Jamenei.

Por su parte, Estados Unidos también designó a la Fuerza Quds como grupo terrorista en 2007, y en 2019, bajo la Administración de Donald Trump (2017-2021), se incluyó a la Guardia en la lista negra de grupos terroristas. Con el regreso del republicano al poder, sucede lo mismo en la actualidad.